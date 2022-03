Com dobradinha da Ferrari, Leclerc vence GP do Bahrein de F1

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu neste domingo a primeira corrida da temporada 2022 da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Bahrein, com direito a dobradinha da escuderia italiana, com o espanhol Carlos Sainz na segunda posição.

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, completou o pódio em terceiro graças aos abandonos nas últimas voltas dos carros da Red Bull, do holandês Max Verstappen (atual campeão Mundial) e do mexicano Sergio Pérez.

