Atlético de Madrid vence Rayo Vallecano e sobe para 3º no Espanhol

O Atlético de Madrid venceu neste sábado o Rayo Vallecano por 1 a 0, fora de casa, e subiu para a 3ª posição do Campeonato Espanhol, com 3 pontos à frente do Barcelona, que amanhã enfrenta o Real Madrid no clássico da rodada.

Com a vitória, o time 'colchonero' segue firme na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa, enquanto o Rayo Vallecano se mantém na 13ª posição na tabela.

O gol da vitória do Atlético foi marcado aos 4 minutos do segundo tempo pelo volante espanhol Koke, que recebeu passe de João Félix e bateu cruzado sem chances para o goleiro.

Aos 40 minutos da segunda etapa, o argentino Ángel Correa foi expulso e o time de Madrid teve que segurar o resultado com um jogador a menos em campo.

Esta foi a quinta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol do Atlético, que no meio da semana também derrotou o Manchester United em Old Trafford e se classificou para as quartas de final da Champions League, onde vai enfrentar o Mancheser City de Pep Guardiola.

Nas outras deste sábado partidas da LaLiga, o Valencia bateu o Elche por 1 a 0, com gol do português Gonçalo Guedes.

Por sua vez, o Granada conseguiu três pontos valiosos na luta contra o rebaixamento ao derrotar o Alavés por 3 a 2. Já o Levante perdeu mais uma, desta vez para o Osasuna (3 a 1), e continua na lanterna da competição.

Programação e resultados da 29ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Athletic Bilbao - Getafe 1 - 1

- Sábado:

Alavés - Granada 2 - 3

Elche - Valencia 0 - 1

Osasuna - Levante 3 - 1

Rayo Vallecano - Atlético de Madrid 0 - 1

- Domingo:

(10h00) Espanyol - Mallorca

(12h15) Celta Vigo - Betis

Cádiz - Villarreal

(14h30) Sevilla - Real Sociedad

(17h00) Real Madrid - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 66 28 20 6 2 59 21 38

2. Sevilla 56 28 15 11 2 40 19 21

3. Atlético de Madrid 54 29 16 6 7 53 36 17

4. Barcelona 51 27 14 9 4 52 29 23

5. Betis 49 28 15 4 9 50 35 15

6. Real Sociedad 47 28 13 8 7 29 29 0

7. Villarreal 45 28 12 9 7 48 26 22

8. Athletic Bilbao 41 29 10 11 8 33 28 5

9. Valencia 40 29 10 10 9 42 43 -1

10. Osasuna 38 29 10 8 11 29 36 -7

11. Celta Vigo 35 28 9 8 11 33 32 1

12. Espanyol 33 28 8 9 11 34 41 -7

13. Rayo Vallecano 32 28 9 5 14 29 34 -5

14. Elche 32 29 8 8 13 30 40 -10

15. Getafe 29 29 6 11 12 27 33 -6

16. Granada 28 29 6 10 13 31 46 -15

17. Mallorca 26 28 6 8 14 26 48 -22

18. Cádiz 24 28 4 12 12 24 41 -17

19. Alavés 22 29 5 7 17 23 48 -25

20. Levante 19 29 3 10 16 31 58 -27

