Zelensky falará por vídeo com deputados franceses na quarta-feira

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, falará a deputados franceses por videoconferência na quarta-feira, disse a Assembleia Nacional (câmara baixa) em comunicado nesta sexta-feira (18).

"A situação de guerra que atinge o povo ucraniano diz respeito a todos os povos da Europa e seus parlamentos", destaca a nota.

Zelensky, cuja mensagem está marcada para as 15:00h, hora local (14:00h GMT, 11:00h BRAS), já conversou com parlamentares do Parlamento Europeu, do Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Alemanha. No domingo, será a vez de Israel.

O presidente ucraniano pediu nesta quinta-feira que o ocidente o ajude a "parar esta guerra" após uma ofensiva russa de três semanas em seu território, que continua insistindo nas negociações entre Moscou e Kiev.

A Otan realizará uma cúpula extraordinária sobre a guerra na Ucrânia na próxima quinta-feira em sua sede em Bruxelas, da qual participará o presidente dos EUA, Joe Biden.

Nesse mesmo dia, na capital belga, também se reunirão os líderes da União Europeia (UE), na presença de Biden, assim como os líderes do G7.

