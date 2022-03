Xi diz a Biden que China e EUA compartilham a responsabilidade de contribuir para a paz mundial

O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta sexta-feira (18) que a China e os Estados Unidos precisam "assumir" suas "responsabilidades internacionais", em uma ligação com seu homólogo americano, Joe Biden, informou a televisão chinesa.

"Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e como as duas maiores economias do mundo, cabe a nós não apenas orientar as relações sino-americanas no caminho certo, mas assumir nossas responsabilidades internacionais e trabalhar pela paz e tranquilidade no mundo", disse Xi, citado pela CCTV.

"A crise ucraniana não é algo que gostaríamos" que acontecesse, acrescentou.

Durante a conversa, que durou cerca de duas horas, estava previsto que Biden pedisse ao líder chinês que se distanciasse do presidente Vladimir Putin, cujas tropas invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Desde então, a China evitou condenar a invasão russa e culpou a Otan pelo conflito.

Segundo um breve documento divulgado pela rede pública CCTV, o presidente chinês alertou que "as relações entre os Estados não podem chegar ao confronto armado".

"Conflitos e antagonismos não beneficiam ninguém. Paz e segurança são os bens pelos quais a comunidade internacional deveria estar mais interessada", declarou por sua vez o presidente dos Estados Unidos.

