Verstappen supera Ferraris na segunda sessão de treinos livres no Bahrein

O holandês Max Verstappen (Red Bull) fez o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Bahrein, o primeiro da temporada do Mundial de Fórmula 1, nesta sexta-feira no circuito de Sakhir (5,412 km).

O atual campeão do mundo deu a volta no traçado em 1:31.939, superando em 87 milésimos o monegasco Charles Leclerc e em 584 milésimos o segundo piloto da Ferrari, o espanhol Carlos Sainz Jr, na única sessão de treinos em condições de corrida, ao anoitecer.

O britânico George Russell, novo piloto da Mercedes, e o espanhol Fernando Alonso (Alpine) completam o Top 5, a 593 e 941 milésimos do tempo de Verstappen.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes), só conseguiu ficar em 9º, 1.208 segundos atrás de seu rival pelo título na temporada passada.

A terceira sessão de treinos livres está marcada para sábado às 15h00 locais (9h de Brasília), antes da sessão de classificação às 18h00 locais (12h00 de Brasília), mesmo horário da corrida de domingo.

. 2ª sessão de treinos livres:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:31.936 (20 voltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.023 (20)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:32.520 (22)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:32.529 (25)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:32.877 (24)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:32.951 (30)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:32.958 (20)

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari) 1:33.085 (24)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.144 (23)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:33.183 (23)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:33.280 (27)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:33.360 (25)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:33.621 (24)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:33.789 (26)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:33.953 (27)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:33.958 (25)

Nico Hülkenberg (ALE/Aston Martin-Mercedes) 1:34.061 (28)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:34.166 (12)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:34.486 (28)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:34.735 (22)

./bds/pel/clv/mcd/aam

Tags