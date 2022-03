Um ferido e nenhum morto em teatro ucraniano bombardeado

O bombardeio russo a um teatro que serviu de refúgio para civis em Mariúpol deixou um ferido em estado grave, mas nenhuma vítima fatal, segundo o primeiro balanço divulgado nesta sexta-feira (18) pelo conselho municipal dessa cidade portuária no sudeste da Ucrânia.

"Segundo informações iniciais, não há mortos. Mas há relatos de uma pessoa gravemente ferida" no atentado, ocorrido na quarta-feira, apontou uma fonte no Telegram.

"A remoção de escombros continua na medida do possível e informações adicionais sobre as vítimas serão fornecidas", acrescentou o Conselho desta cidade sitiada e bombardeada há duas semanas pelas tropas russas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento do ataque, "havia mais de mil pessoas" no edifício, "essencialmente mulheres, crianças e idosos", acrescentou.

As autoridades ucranianas acusaram na quarta-feira aeronaves russas de terem bombardeado "deliberadamente" o prédio que abriga centenas de refugiados. A Rússia negou esses ataques e atribuiu o atentado às milícias nacionalistas ucranianas.

ant/bur/js/eg/aa/ap/aa

Tags