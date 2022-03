Ucraniana Yaroslava Mahuchikh leva ouro no salto em altura do Mundial de Atletismo em Pista Coberta

A ucraniana Yaroslava Mahuchikh conquistou neste sábado a medalha de ouro do salto em altura no Mundial de Atletismo em Pista Coberta, disputado em Belgrado, na Sérvia.

Mahuchikh, de 20 anos, subiu no degrau mais alto do pódio com a bandeira da Ucrânia e dedicou a medalha a seus compatriotas.

"Antes de ir para a pista, meu espírito estava completamente focado na Ucrânia em virtude dos terríveis acontecimentos. Esta medalha é, antes de tudo, para o meu país, para o meu povo, para meu exército", disse a jovem atleta.

Mahuchikh, que agora vai morar com a mãe e a irmã mais velha na Alemanha, contou que viveu um pesadelo para chegar à Sérvia para competir no Mundial de Atletismo.

"Em 24 de fevereiro, acordei com o barulho de duas explosões. Rapidamente liguei para meus pais e meu reinador. Entendi que os russos tinham começado a guerra contra o povo ucraniano. A situação era muito difícil e tive que deixar minha cidade, Dnipro. Nesse momento, não pensava mais nos treinamentos e não acreditava que seria possível chegar ao Mundial. Mas recebi uma ligação da Federação Ucraniana pedindo para vir a Belgrado para proteger nosso país na pista. Começamos então uma viagem de três dias de carro sob as bombas e acompanhados pelo som das sirenes", contou Mahuchikh.

O presidente da World Athletics, Sebastian Coe, manifestou sua admiração por Mahuchikh em uma carta entregue à atleta na cerimônia de premiação.

"Sua atuação é a prova de sua paixão pelo nosso esporte e sua determinação em um momento tão terrível para o seu país", escreveu Coe.

