Turquia inaugura maior ponte suspensa do mundo

A Turquia inaugurou nesta sexta-feira (18) a maior ponte suspensa do mundo, construída sobre o Estreito de Dardanelos (noroeste), a fronteira natural entre a Europa e a Ásia.

A "Ponte Canakkale 1915", com 4,6 km de comprimento e com um vão (distância entre os dois pilares) de 2 km, é a primeira a atravessar este braço de mar de cerca de sessenta quilômetros que liga o Mar Egeu ao Mar de Mármara.

A obra, com um custo total de 2,5 bilhões de euros (2,76 bilhões de dólares), junta-se às outras três pontes de Istambul que fazem a ligação entre os dois continentes, e vão ligar a Trácia Oriental com Anatólia, fronteira com a capital do país.

Sua inauguração ocorreu no aniversário da vitória naval das forças otomanas em 18 de março de 1915 contra os aliados na Batalha de Dardanelos, também conhecida como Batalha de Gallipoli.

A batalha, que durou até janeiro de 1916, levou à vitória do Império Otomano contra as tropas britânicas e francesas.

Esta ponte é "uma maneira de manter viva a memória dos mártires de Canakkale", disse o presidente Recep Tayyip Erdogan em seu discurso inaugural nesta sexta-feira.

