Traficante pedido em extradição pelos EUA foge da prisão na Colômbia

Um dos traficantes de drogas mais poderosos do Clã do Golfo, conhecido pelo nome "Matamba" e requerido em extradição pelos Estados Unidos, escapou nesta sexta-feira (18) de uma prisão em Bogotá, a capital da Colômbia, em um novo escândalo envolvendo as autoridades penitenciárias.

Juan Larrinson Castro Estupiñán, o 'Matamba', preso na carceragem de La Picota, tinha sido capturado em maio do ano passado e enfrentava um processo no estado da Flórida, nos EUA, por lavagem de dinheiro e tráfico de cocaína e heroína.

Um dos líderes do Clã do Golfo, a organização mais poderosa do tráfico de drogas na Colômbia, que era chefiada por Dairo Úsuga, o 'Otoniel', que também está preso em Bogotá, 'Matamba' fugiu de La Picota supostamente com a cumplicidade dos agentes penitenciários.

"Já falei com o procurador-geral da nação esta manhã para que façam todas as prisões necessárias dos que propiciaram essa fuga", disse aos jornalistas o presidente Iván Duque.

Um dos agentes já está detido, acrescentou o ministro da Justiça, Wilson Ruiz.

Até o momento de sua prisão, 'Matamba' era considerado o principal elo de ligação do cartel mexicano Sinaloa Nueva Generación com o Pacífico colombiano, na fronteira com o Equador.

Ele também é investigado na Colômbia por associação criminosa com fins de homicídio, extorsão e porte ilegal de armas.

O traficante fez parte da guerrilha comunista antes de combater ao lado dos paramilitares de extrema-direita, arqui-inimigos dos insurgentes. Após negociar com 'Otoniel', assumiu o controle de um grupo de 200 homens dentro do Clã do Golfo, segundo as autoridades.

Como resultado de sua fuga, o presidente Duque anunciou "uma reforma integral do sistema penitenciário e carcerário da Colômbia" após os escândalos de corrupção envolvendo o Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário (Inpec).

No início deste mês, o governo da Colômbia destituiu o titular do Inpec e o diretor de La Picota, a maior penitenciária do país, por causa das autorizações irregulares de saída concedidas ao empresário Carlos Mattos, preso por supostamente subornar servidores da Justiça para favorecê-lo com decisões em um caso envolvendo a multinacional sul-coreana Hyundai.

Em vídeos difundidos pelo noticiário Caracol, Mattos é visto saindo em duas ocasiões da prisão de La Picota em um veículo do Inpec. Depois, ele aparece caminhando sem qualquer vigilância e entrando em um edifício onde funcionaria o seu escritório, segundo o veículo de comunicação colombiano.

"O sistema não pode continuar tendo essas condutas sem que haja uma punição exemplar", insistiu Duque.

