Sete jovens são detidos na França por roubarem equipe da série 'Lupin'

A França prendeu sete jovens acusados de roubar durante as filmagens da exitosa série da Netflix "Lupin" em Nanterre, a oeste de Paris. Os rapazes foram acusados de roubo em gangue organizada, respondeu a promotoria, nesta sexta-feira, à AFP.

Esses jovens, em sua maioria menores, foram detidos no dia 9 de março por fatos que aconteceram no final de fevereiro, precisou a fonte, confirmando uma informação da rádio RTL.

No dia 25 de fevereiro, umas 20 pessoas encapuzadas invadiram as filmagens da nova temporada de "Lupin", na presença do ator protagonista Omar Sy, para roubar material no valor de quase 300.000 euros (330.000 dólares).

A equipe foi atacada com material pirotécnico no bairro Pablo Picasso em Nanterre. Ninguém ficou ferido.

Segundo uma fonte próxima ao caso, "uma parte" do material roubado foi encontrado durante as buscas.

Alguns dos jovens detidos, de idades compreendidas entre 13 e 21 anos, estavam fichados pelos serviços da polícia, segundo essa fonte.

Três deles se encontram em detenção preventiva, enquanto que os outros quatro imputados estão em liberdade, sob supervisão judicial.

Os investigadores da policia judicial da região de Altos do Sena (norte), de onde procedem os jovens, buscam, entretanto, a outra parte do bando.

Após ter conquistado dezenas de fãs da Netflix no mundo, o francês Omar Sy volta a interpretar o elegante ladrão Lupin.

A série é o primeiro sucesso francês do gigante americano. O personagem Arsène Lupin foi criado em 1905 pelo novelista Maurice Leblanc.

