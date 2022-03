Seis países denunciam na ONU a 'desinformação' espalhada pela Rússia sobre a guerra na Ucrânia

Seis países ocidentais membros do Conselho de Segurança da ONU denunciaram nesta sexta-feira (18) o uso desta organização por Moscou para difundir "desinformação" e "propaganda".

As delegações fizeram sua declaração antes de uma reunião solicitada pela Rússia e com foco nas armas biológicas supostamente presentes no conflito da Ucrânia, a décima do Conselho desde a invasão de tropas russas em território ucraniano.

"Esta reunião, e essas mentiras, são projetadas com um propósito: desviar a responsabilidade da Rússia por esta guerra e pela catástrofe humanitária que ela causou", disseram em um comunicado conjunto, lido pela embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield.

A alto diplomata esteve acompanhada pelos representantes da França, Noruega, Albânia, Irlanda e Reino Unido.

O Conselho de Segurança já havia realizado uma reunião semelhante na semana passada, reivindicada pela Rússia.

Durante esta nova sessão, os Estados Unidos reiteraram que "a Ucrânia não tem um programa de armas biológicas" em andamento para o conflito atual. "Continuamos acreditando que a Rússia pode estar planejando usar agentes químicos ou biológicos contra o povo ucraniano", acrescentou Thomas-Greenfield.

As delegações ocidentais lembraram que a competição em questões químicas e biológicas está do lado da Rússia, enquanto Moscou reitera suas acusações de que laboratórios biológicos foram instalados na Ucrânia em colaboração com os Estados Unidos e seus aliados.

