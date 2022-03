Rublev vence Dimitrov e vai às semifinais de Indian Wells

O tenista russo Andrey Rublev, segundo cabeça de chave no Masters 1000 de Indian Wells depois de Rafael Nadal, se classificou para as semifinais nesta sexta-feira ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov em dois sets.

Rublev, número 7 do ranking da ATP, venceu Dimitrov (35º) por 7-5 e 6-2 em uma hora e 32 minutos de jogo na quadra central de Indian Wells (Califórnia).

Nas semifinais de sábado, Rublev enfrentará o vencedor da última partida das quartas de final entre o americano Taylor Fritz e o sérvio Miomir Kecmanovic.

A outra semifinal será um duelo de gerações do tênis espanhol, com Rafael Nadal, o grande ídolo do país, enfrentando a revelação Carlos Alcaraz, de 18 anos.

