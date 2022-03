Roger Federer doa US$ 500 mil para crianças na Ucrânia

O ex-tenista número 1 do mundo Roger Federer, "horrorizado" com as imagens da Ucrânia, anunciou nesta sexta-feira(18) que fez uma doação de 500 mil dólares, através da sua Fundação, em favor das crianças refugiadas, para que possam "continuar a estudar".

"Minha família e eu estamos horrorizados com as imagens vindas da Ucrânia e estamos com o coração partido ao ver essas pessoas inocentes tão afetadas. Queremos paz", escreveu nas redes sociais o lendário tenista, atualmente 27º no ranking ATP e afastado das quadras por problemas físicos.

"Cerca de seis milhões de crianças ucranianas não têm mais acesso à escola... Gostaríamos de ajudá-las a lidar com essa experiência extremamente traumática", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Fundação Roger Federer vai ajudar a associação War Child Holland com uma doação de 500.000 dólares para permitir que as crianças ucranianas continuem a estudar", concluiu o atleta suíço.

ig/dr/mcd

Tags