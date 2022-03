Presidente sírio viaja aos Emirados Árabes Unidos

O presidente sírio, Bashar al-Assad, viajou nesta sexta-feira para os Emirados Árabes Unidos, sua primeira visita a um país árabe desde o início da guerra em seu país em 2011, informou a agência oficial WAM.

O presidente sírio foi recebido pelo líder de fato dos Emirados, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed, para falar sobre "relações fraternas" entre os dois países, segundo a WAM.

Ambos os dirigentes falaram em "cooperação e coordenação entre os dois países irmãos" com vista a "contribuir para a segurança, estabilidade e paz no mundo árabe e no Médio Oriente", acrescentou a mesma fonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Liga Árabe expulsou a Síria no final de 2011, quando os países árabes, incluindo os do Golfo, rejeitaram a repressão das manifestações pró-democracia pelas forças de Damasco.

Em fevereiro de 2012, os Emirados e outros cinco países do Conselho de Cooperação do Golfo anunciaram a retirada de seus embaixadores da Síria, denunciando o "massacre coletivo" cometido pelas autoridades sírias.

Mas no final de 2018, Abu Dhabi reabriu sua embaixada em Damasco, embora a questão do retorno da Síria à Liga Árabe continue dividindo seus membros.

bur-aem/feb/sag

Tags