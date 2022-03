Petróleo se consolida acima de US$ 100 em mercado atento à oferta

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, consolidando-se acima de US$ 100 o barril, em um mercado preocupado com a tensão envolvendo a oferta, principalmente as exportações russas, inferiores ao nível anterior à guerra na Ucrânia.

O barril do Brent para entrega em maio fechou com avanço de 1,20%, a US$ 107,93, em Londres. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em abril subiu 1,67%, a 104,70 dólares.

"Os preços se consolidaram, com operadores que acompanham o desenrolar das conversas entre Rússia e Ucrânia", explicou o analista Edward Moya, da Oanda.

"Fala-se cada vez mais na propagação das sanções, em que, cada vez mais, os compradores, as empresas, unem-se ao movimento" de rechaço à compra de petróleo russo, apontou Michael Lynch, presidente da Strategic Energy & Economic Research (SEER).

