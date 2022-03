Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Dados dos "Switchblade", os drones "suicidas" enviados dos Estados Unidos para a Ucrânia. (135 x 151 mm) - Disponível

2/ Mapa da situação da Ucrânia até 18 de março às 5h30 (Bras.). (135 x 119 mm) - Atualização disponível

3/ Últimos acontecimentos na invasão russa da Ucrânia, com fotos. (180 x 98 mm) - Atualização disponível

4/ Mapa da Ucrânia com os 6 sítios culturais do país inscritos no Patrimônio da Humanidade da Unesco. (135 x 100 mm) - Disponível

5/ Mapa da Ucrânia com a situação militar em torno das grandes cidades. (135 x 127 mm) - Disponível

6/ Mapa com a localização da fábrica de reparo de aviões, perto do aeroporto de Lviv, atacada em 18 de março. (135x109 mm) - Disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 18 de março. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 18 de março. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 18 de março. (45x86 mm) - Disponível

4/ Evolução dos novos casos de covid-19 nos últimos 7 dias, com relação à semana anterior, por país, em 17 de março. (91x66 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Chile-economia-crescimento-PIB:

1/ Evolução trimestral do PIB chileno, em relação ao mesmo período do ano anterior. (45 x 68 mm) - Disponível

2/ Crescimento anual do Produto Interno Bruto do Chile desde 1961. (135 x 96 mm) - Disponível

* Argentina-inflação-economia-índices-dívida-FMI: evolução mensal da inflação na Argentina. (45 x 75 mm) - Disponível

* Brasil-economia-desemprego: evolução trimestral do desemprego no Brasil. (45 x 62 mm) - Disponível

* Conflito-petróleo-energia: evolução do consumo mensal em dólares dos EUA por residência das economias em fuga de produtos petrolíferos entre janeiro de 2021 e março de 2022. (135 x 101 mm) - Disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* Austrália-clima-meio-ambiente: dados sobre o processo de branqueamento de corais. (180 x 69 mm) - Disponível

ESPORTES

* Fbl-Liga-Campeões-2021-2022-EUR:

1/ Clasificação dos artilheiros da Liga dos Campeões 2021-2022, com os jogadores que marcaram pelo menos 4 gols. (45 x 145 mm) - Atualização disponível

2/ Fase final da Liga dos Campeões 2021-2022. (135 x 107 mm e 135 x 86 mm) - Disponíveis

* Fbl-Liga-Europa-2021-2022:

1/ Resultados das partidas de volta das oitavas de final da Liga Europa 2021-2022. (90 x 92 mm) - Disponível

2/ Programa de la fase final de la Europa League (2021-2022). (135 x 83 mm) - Disponível

* Auto-F1-Mundial-EAU-HOL:

1/ Número de títulos de todos os campeões de Fórmula 1. (135 x 136 mm) - Reenvio disponível

2/ Infográfico com os quatro campeões do mundo que seguem na ativa na temporada 2022 da Fórmula 1. (90 x 101 mm) - Reenvio disponível

3/ Dados sobre os circuitos e calendário da temporada de 2022 da Fórmula 1. (180 x 175 mm) - Reenvio disponível

4/ Dados sobre o duelo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que viveram uma dura disputa na temporada 2021 da Fórmula 1. (135 x 101 mm) - Reenvio disponível

5/ Os cinco pilotos que podem ser surpresas na temporada de 2022 da Fórmula 1. (135 x 108 mm) - Reenvio disponível

6/ Apresentação do circuito internacional do Bahrein, em Sakhir, sede do Grande Prêmio de F1 de 20 de março. (90 x 95 mm) - Reenvio disponível

7/ Pilotos e equipes que formam a linha de partida da temporada de Fórmula 1 de 2022. (45 x 300 mm, 90 x 166 mm, 135 x 115 mm) - Reenvios disponíveis

8/ As mudanças introduzidas no regulamento da Fórmula 1 em 2022, que se esperam que facilite as ultrapassagens nas corridas. (180 x 114 mm) - Reenvio disponível

