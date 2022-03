PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia usa mísseis hipersônicos na Ucrânia, enquanto Zelensky exige diálogo

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia usa mísseis hipersônicos na Ucrânia, enquanto Zelensky exige diálogo

A Rússia intensificou, neste sábado (19), sua ofensiva na Ucrânia, anunciando o uso, pela primeira vez, de mísseis hipersônicos, enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou que era hora de Moscou aceitar em "conversar" seriamente sobre a paz.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia guerra)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Rússia diz ter usado, pela primeira vez, mísseis hipersônicos na Ucrânia

O Exército russo afirmou, neste sábado (19), que usou mísseis hipersônicos na Ucrânia, um recurso que aparentemente ainda não havia sido utilizado neste conflito e que, segundo o presidente russo Vladimir Putin, faz parte de um armamento "invencível".

(Ucrânia Rússia guerra invasão armas)

FOTOS

MOSCOU:

Invencíveis, hipersônicos ou invisíveis: as armas das quais a Rússia se orgulha

A Rússia usa em sua ofensiva contra a Ucrânia parte de sua nova geração de mísseis, descritos por Moscou como "invencíveis", "hipersônicos", de alcance ilimitado ou invisíveis ao radar, quatro anos depois de terem sido revelados por Vladimir Putin.

(Ucrânia Rússia guerra invasão armas)

FOTOS

ROMA:

Organizações humanitárias lutam para entrar em cidades ucranianas sitiadas

As organizações de ajuda humanitária estão se esforçando para chegar a cidades sitiadas na Ucrânia, onde milhares de pessoas estão presas e precisam urgentemente de assistência, disseram autoridades do Programa Mundial de Alimentos (PAM) neste sábado.

(Ucrânia Rússia guerra invasão ajuda humanitária ONU PAM)

FOTOS

WASHINGTON:

Aumentar a defesa aérea da Ucrânia parece mais fácil no discurso do que na prática

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu ajudar a Ucrânia a obter sistemas de defesa aérea com maior alcance do que os lançadores de mísseis Stinger já em solo.

(Ucrânia Rússia guerra invasão EUA armas)

FOTOS

MYKOLAIV:

Morte e devastação entre os escombros do quartel de Mikolaiv

Do rosto coberto de poeira, apenas se destacam os olhos azuis do soldado... resgatado com vida dos escombros, trinta horas depois que um ataque a um quartel militar deixou dezenas de mortos em Mikolaiv.

(Ucrânia Rússia guerra invasão)

FOTOS

LONDRES:

Mundo da dança se une para grande gala pela Ucrânia em Londres

Da Rússia à Argentina, passando pelo Japão, França e Cuba, bailarinos renomados de todo o mundo se reúnem neste sábado (19) em uma grande gala em Londres para arrecadar fundos e enviar uma mensagem contra a "atroz" guerra na Ucrânia.

(Ucrânia Rússia guerra invasão dança sociedade Londres)

FOTOS

KIEV:

Idosos ucranianos vivem como refugiados em estações de metrô de Kiev

Valentina Katkova, 77, não sabe o que a faz querer chorar mais: os problemas de saúde da idade avançada ou o fato de viver 'enterrada' no metrô de Kiev para escapar das bombas russas.

(Ucrânia Rússia guerra invasão idosos sociedade)

FOTOS

WASHINGTON:

Telegram e WhatsApp sentem a pressão na Rússia, mas se esquivam de proibição

As plataformas de mensagens como WhatsApp e Telegram evitaram o bloqueio na Rússia, ao contrário de algumas das maiores redes sociais do mundo, em uma tolerância sutil que especialistas alertam que pode acabar repentinamente.

(Rússia internet guerra invasão Ucrânia informação redes)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

BRASÍLIA:

Governo federal tenta impedir bloqueio do Telegram

O governo de Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia Geral da União (AGU), apresentou neste sábado(19) um recurso para impedir o bloqueio do popular aplicativo de mensagens Telegram, determinado na sexta-feira por um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

(Brasil Telegram justiça política)

XANGAI:

China registra suas primeiras duas mortes por covid-19 em mais de um ano

A China registou, neste sábado (19), as duas primeiras mortes por covid-19 em mais de um ano, em meio a uma recuperação da pandemia ligada à variante ômicron que desafia a estratégia de "covid zero" do país.

(China pandemia saúde sociedade política)

FOTOS

=== ESPORTE ===

PARIS:

Ex-jogador de rugby argentino Federico Martín Aramburu é morto em briga em Paris

Federico Martín Aramburu, ex-jogador da seleção argentina de rugby, morreu aos 42 anos na madrugada deste sábado (19) em uma briga que ocorreu em um bar parisiense. Autoridades anunciaram a abertura de uma investigação por "assassinato".

(França Argentina rugby crime)

LONDRES:

Arsenal bate Aston Villa fora de casa e segue firme em luta por vaga na Champions

Graças à vitória por 1 a 0 sobre o Aston Villa fora de casa neste sábado, o Arsenal se consolidou na quarta posição do Campeonato Inglês e segue firme na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

(Futebol Champions)

ROMA:

Napoli vence Unidese e põe pressão no Milan pela liderança do Italiano

Com dois gols do atacante nigeriano Victor Osimhen, o Napoli venceu neste sábado a Unidese de virada por 2 a 1 e empatou com o Milan em número de pontos na liderança do Campeonato Italiano.

(Futebol Campeonato Italiano)

SAKHIr:

Leclerc faz a primeira pole da temporada da Fórmula 1 no Bahrein

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, conseguiu neste sábado a primeira pole position da temporada 2022 da Fórmula 1 e largará na frente no Grande Prêmio do Bahrein, ao lado do atual campeão mundial, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, na primeira fila.

(F1 Bahrein)

