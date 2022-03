Napoli vence Unidese e põe pressão no Milan pela liderança do Italiano

Com dois gols do atacante nigeriano Victor Osimhen, o Napoli venceu neste sábado a Unidese de virada por 2 a 1 e empatou com o Milan em número de pontos na liderança do Campeonato Italiano.

Apesar de ter saído atrás no placar e da desconfiança da torcida, o time comandado pelo treinador Luciano Spalleti voltou do intervalo e conseguiu a virada logo aos 18 o minutos da segunda etapa, graças a mais uma grande atuação de Osimhen.

Agora, o Napoli, ao lado do Milan - que mais tarde enfrenta o Clagliari (17º) -, tem 4 pontos de vantagem sobre a Inter de Milão (3º), que pega hoje a Fiorentina e tem um jogo a menos na tabela.

O Napoli sofreu na primeira etapa contra um time bem organizado da Udinese, que abriu o placar com Gerard Deulofeu aos 22 minutos. Logo depois, o goleiro colombiano David Ospina evitou o segundo gol do time de Udine ao defender uma cabeçada do zagueiro espanhol Pablo Marí, ex-Flamengo.

Marco Silvestri, goleiro da Udinese, também teve trabalho com um chute de Lorenzo Insigne aos 32 minutos e uma finalização desviada de Fabián Ruiz, aos 40. Mas nada pôde fazer contra Osimhen e um Napoli mais ofensivo no segundo tempo.

Depois de conseguir virar o placar, o Napoli só administrou a vantagem até o final da partida, ajudado pela expulsão de Marí aos 37 minutos.

-- Resultados dos jogos da 30ª rodada do Campeonato Italiano, e tabela de classificação:

- Sexta-feira:

Sassuolo - Spezia 4 - 1

Genoa - Torino 1 - 0

- Sábado:

Napoli - Udinese 2 - 1

(14h00) Inter - Fiorentina

(16h45) Cagliari - Milan

- Domingo:

(8h30) Venezia - Sampdoria

(11h00) Juventus - Salernitana

Empoli - Hellas Verona

(14h00) Roma - Lazio

(16h45) Bologna - Atalanta

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Milan 63 29 19 6 4 55 29 26

2. Napoli 63 30 19 6 5 53 22 31

3. Inter 59 28 17 8 3 61 23 38

4. Juventus 56 29 16 8 5 45 26 19

5. Lazio 49 29 14 7 8 58 42 16

6. Atalanta 48 28 13 9 6 50 31 19

7. Roma 48 29 14 6 9 47 35 12

8. Fiorentina 46 28 14 4 10 47 37 10

9. Sassuolo 43 30 11 10 9 55 49 6

10. Hellas Verona 41 29 11 8 10 54 46 8

11. Torino 35 29 9 8 12 34 30 4

12. Bologna 33 28 9 6 13 32 43 -11

13. Empoli 32 29 8 8 13 40 54 -14

14. Udinese 30 28 6 12 10 36 46 -10

15. Spezia 29 30 8 5 17 31 54 -23

16. Sampdoria 26 29 7 5 17 37 51 -14

17. Cagliari 25 29 5 10 14 28 53 -25

18. Venezia 22 28 5 7 16 25 52 -27

19. Genoa 22 30 2 16 12 23 47 -24

20. Salernitana 16 27 3 7 17 22 63 -41

