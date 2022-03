Lewis Hamilton promete ser "mais agressivo este ano"

"Serei um piloto mais agressivo este ano, vocês vão ver", prometeu o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) nesta sexta-feira, no primeiro dia do primeiro Grande Prêmio da temporada de Fórmula 1, no Bahrein.

Questionado em entrevista coletiva sobre a atitude que irá adotar diante do rival, o holandês Max Verstappen (Red Bull), conhecido por seu estilo agressivo, o piloto de 37 anos, em busca do recorde do oitavo título mundial, respondeu com um silêncio teatral antes de dizer essas palavras.

No ano passado, Verstappen conquistou seu primeiro título mundial de F1 à frente de Hamilton, na última volta do último GP, após uma decisão controversa de da direção de corrida.

Antes do resultado, os dois pilotos se enfrentaram em diversas ocasiões, no Bahrein, Ímola, Silverstone (Grã-Bretanha), Monza (Itália) e em Jeddah (Arábia Saudita).

