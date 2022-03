Lenda do atletismo, ucraniano Sergey Bubka se diz preocupado com a segurança de seus atletas

O ex-campeão olímpico de salto com vara e atual presidente do Comitê Olímpico Ucraniano, Sergey Bubka, manifestou preocupação nesta sexta-feira com os atletas de seu país, que sofre com a invasão do exército russo.

"Passo cada segundo dos meus dias coordenando esforços... para localizar os atletas, seus treinadores e suas famílias e encontrando a melhor maneira de ajudá-los", disse Bubka, admitindo que é tudo "muito difícil" porque muitas vezes as comunicações não funcionam.

"Estamos muito preocupados com a segurança deles", admitiu.

Seis vezes campeão mundial ao ar livre, Bubka explicou as dificuldades que encontram para ajudar os atletas ucranianos durante o conflito: "Alguns atletas, treinadores e suas famílias vivem ainda em zonas de guerra. Tentamos ajudá-los da melhor maneira que podemos dada a situação".

"Nossos atletas podem inspirar outros mostrando a resiliência do povo ucraniano e ajudando a enviar uma mensagem de solidariedade e paz", acrescentou, citando o exemplo da equipe paralímpica que há duas semanas terminou em segundo lugar no quadro de medalhas dos Jogos de Inverno em Pequim.

