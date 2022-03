Leeds vence Wolverhampton de virada (3-2) e respira na Premier League

O Leeds (16º) deu um pequeno passo rumo à permanência na elite do futebol inglês ao vencer o Wolverhampton (8º) fora de casa por 3 a 2 nesta sexta-feira pela 30ª rodada do campeonato inglês.

Os 'Wolves' pareciam ter o jogo sob controle quando chegaram ao intervalo com uma vantagem de dois gols, mas aos 53 minutos ficaram em inferioridade numérica devido à expulsão do mexicano Raúl Jiménez e o Leeds aproveitou para virar o placar, com o terceiro gol sendo marcado nos acréscimos por Luke Ayling (90+1).

Com esta vitória, o Leeds chega aos 29 pontos e se mantém na 16ª posição na classificação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É um grupo que tem grandes corações, jovens de qualidade e estou muito agradecido por estar aqui com eles e lutar com eles", elogiou o técnico Jesse Marsch.

"Mesmo estando aqui há pouco tempo, acredito neles. Ainda temos muito trabalho a fazer", acrescentou o treinador que substituiu o argentino Marcelo Bielsa no final de fevereiro.

--- Jogos da 30ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Norwich City - Chelsea 1 - 3

- Sexta-feira:

Wolverhampton - Leeds 2 - 3

- Sábado:

(09h30) Aston Villa - Arsenal

- Domingo:

(11h00) Leicester - Brentford

(13h30) Tottenham - West Ham

- Terça-feira:

(16h00) Liverpool - Manchester United

- Quarta-feira:

(15h45) Newcastle - Crystal Palace

(16h00) Manchester City - Brighton

- Quinta-feira:

(15h45) Burnley - Southampton

. adiado

Watford - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 70 29 22 4 3 68 18 50

2. Liverpool 69 29 21 6 2 75 20 55

3. Chelsea 59 28 17 8 3 57 19 38

4. Arsenal 51 27 16 3 8 43 31 12

5. Manchester United 50 29 14 8 7 48 40 8

6. West Ham 48 29 14 6 9 48 36 12

7. Tottenham 48 28 15 3 10 44 35 9

8. Wolverhampton 46 30 14 4 12 31 26 5

9. Aston Villa 36 28 11 3 14 41 39 2

10. Southampton 35 29 8 11 10 36 45 -9

11. Crystal Palace 34 29 7 13 9 39 38 1

12. Leicester 33 26 9 6 11 40 45 -5

13. Brighton 33 29 7 12 10 26 36 -10

14. Newcastle 31 29 7 10 12 32 49 -17

15. Brentford 30 29 8 6 15 32 45 -13

16. Leeds 29 30 7 8 15 34 67 -33

17. Everton 25 27 7 4 16 29 47 -18

18. Watford 22 29 6 4 19 29 55 -26

19. Burnley 21 27 3 12 12 22 38 -16

20. Norwich City 17 29 4 5 20 18 63 -45

./bds/mcd/aam

Tags