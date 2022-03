Leclerc faz a primeira pole da temporada da Fórmula 1 no Bahrein

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, conseguiu neste sábado a primeira pole position da temporada 2022 da Fórmula 1, e largará na frente no Grande Prêmio do Bahrein, ao lado do atual campeão mundial, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, na primeira fila.

A segunda fila será formada pelo espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, e pelo mexicano Sergio Pérez, da Red Bull. Lewis Hamilton, da Mercedes, é o quinto.

pel/dr/mcd/cb

