Japão anuncia investimento de US$ 42 bi na Índia

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse hoje que seu país investirá US$ 42 bilhões na Índia nos próximos cinco anos em um acordo que deve aumentar o comércio bilateral. O anúncio ocorreu após o representante se reunir com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Em um comunicado à imprensa televisionado, Kishida disse que o plano de investimento trará enormes benefícios. O ministro japonês afirmou também que os dois lados reafirmaram o compromisso de fortalecer os laços de segurança em toda a região do Indo-Pacífico e mantiveram discussões sobre a crise na Ucrânia.

"Discutimos a situação na Ucrânia. O ataque russo é um assunto sério, pois abalou as normas internacionais", disse Kishida.

As duas nações, juntamente com os Estados Unidos e a Austrália, são membros da aliança Indo-Pacífico conhecida como Diálogo de Segurança Quadrilateral, também conhecido como Quad.

A Índia é o único membro do Quad que não condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Evitou tomar partido e se absteve de votar contra a Rússia na ONU e criticar o presidente russo Vladimir Putin. Enquanto isso, o Japão impôs sanções financeiras para isolar a Rússia, incluindo controles de exportação de produtos de alta tecnologia.

Os investimentos japoneses na Índia atingiram US$ 32 bilhões entre 2000 e 2019, principalmente nos setores automotivo, de equipamentos elétricos, telecomunicações, químico, de seguros e farmacêutico.

