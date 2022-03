Itália convoca 33 jogadores, incluindo Luiz Felipe e João Pedro, para repescagem da Copa-2022

O técnico da Itália, Roberto Mancini, divulgou nesta sexta-feira a lista de 33 convocados para a repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar-2022. Os italianos enfrentarão a Macedônia do Norte em Palermo na quinta-feira, dia 24 de março, pelas semifinais do playoff, e depois, em caso de vitória, Portugal ou Turquia no dia 29 como visitante, valendo a vaga no Mundial.

Os jogadores vão se apresentar no centro nacional de Coverciano, em Florença, aos poucos, assim que os jogos do fim de semana forem disputados.

Os grandes ausentes da lista são Leonardo Spinazzola (Roma), que não se recuperou desde a ruptura do tendão de Aquiles na Eurocopa, e Federico Chiesa (Juventus), se recuperando de uma lesão no joelho até o final da temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Roberto Mancini decidiu não chamar o atacante Mario Balotelli (Adana Demirspor), apesar de ter mencionado seu nome em inúmeras ocasiões e ter garantido que as portas da seleção ainda estivavam abertas para o atacante.

O meio-campista Manuel Locatelli, foi convocado, apesar de seu teste positivo para covid-19 ter sido anunciado na quinta-feira por sua equipe, a Juventus.

Esta lista também é marcada pela primeira convocação dos ítalo-brasileiros Luiz Felipe, zagueiro da Lazio, e João Pedro, atacante do Cagliari.

--- Convocados da seleção italiana:

Goleiros: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa).

Defensores : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lyon), Alessandro Florenzi (Milan) , Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma).

Meias : Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Atacantes : Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), João Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolo Zaniolo (Roma).

sso/dam/mcd/aam

Tags