FMI se reúne dia 25 para discutir proposta de refinanciamento de dívida argentina

O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) se reúne na próxima sexta-feira (25) para avaliar a proposta de refinanciamento da dívida de US$ 45 bilhões da Argentina com o órgão, informou o porta voz, Gerry Rice. O texto foi aprovado pelo senado argentino na noite de quinta-feira.

"A aprovação legislativa é um sinal importante de que a Argentina está comprometida com políticas que encorajem um crescimento mais sustentável e inclusivo", diz Rice, em comunicado divulgado hoje.

O representante confirmou que as autoridades argentinas informaram ao FMI que combinarão as obrigações de reembolso de março com vencimento em 21 e 22 de março em uma única recompra antes de 31 desse mês, por um valor total equivalente a cerca de DES 2,014 bilhões.

"Essa decisão do governo, que não requer a aprovação do Conselho Executivo do FMI, é consistente com as regras do órgão e com o compromisso da Argentina de se manter em dia com os pagamentos ao fundo, portanto, não incorrendo em atrasos", esclareceu.

O modelo de refinanciamento aprovado pelos senadores argentinos será feito por de um programa com duração de dois anos e meio, e permite à Argentina pagar compromissos assumidos no projeto Stand By, acordado em 2018 e cujos vencimentos terminavam entre 2022 e 2023.

