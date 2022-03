Ex-assessor do Kremlin se demite após criticar a operação na Ucrânia

Um ex-assessor do Kremlin, Arkadi Dvorkovitsh, uma das poucas autoridades russas que criticou a ofensiva na Ucrânia, renunciou à direção de uma fundação econômica pública, anunciou a instituição nesta sexta-feira (18).

"Arkadi Dvorkovitsh decidiu deixar suas funções como presidente da Fundação Skolkovo e se concentrar em projetos educacionais", disse em comunicado a entidade dedicada à inovação tecnológica, o equivalente russo ao Vale do Silício.

Vice-primeiro-ministro entre 2012 e 2018, Dvorkovitsh, 49, também é o atual presidente da Federação Internacional de Xadrez (FIDE), esporte em que a Rússia mantém notável influência.

Desde o início da operação militar russa na Ucrânia em 24 de fevereiro, esse ex-conselheiro do Kremlin é uma das poucas vozes oficiais na Rússia que criticam publicamente as hostilidades na Ucrânia.

"As guerras são a pior coisa que uma pessoa pode enfrentar na vida. Todas as guerras, em todo o mundo. As guerras não só ceifam vidas inestimáveis, também matam esperanças e aspirações, paralisam ou destroem relacionamentos e vínculos. Inclusive esta guerra", destacou.

"Meus pensamentos estão com os civis ucranianos", acrescentou ele em entrevista à mídia americana Mother Jones, especificando que Moscou "começou" o conflito na Ucrânia.

Citado no comunicado da Fundação Skolkovo, Arkady Dvorkovitch não explicou os motivos de sua renúncia.

Na mesma declaração, o presidente do conselho de administração da Fundação Skolkovo, Igor Shuvalov, argumentou que era "impossível" nas "circunstâncias atuais" para Dvorkovitch combinar esse papel com o de chefe da FIDE.

Arkadi Dvorkovitch continua como presidente do conselho de supervisão do Rosselkhozbank, um grande banco público.

Um alto funcionário do partido de Vladimir Putin, Andrei Turchak, pediu na quinta-feira a demissão de Dvorkovich da Fundação Skolkovo, acusando-o de estar "do lado do inimigo" e contra os interesses do país.

