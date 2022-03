Comunicado do Business Wire :Schlumberger

A Schlumberger apresentou hoje a seguinte atualização sobre suas operações na Rússia:

"Assistimos com grande preocupação ao aprofundamento do conflito na Ucrânia", declarou Olivier Le Peuch, diretor executivo da empresa. "Antes de tudo, estamos profundamente atentos à saúde e à segurança de nossos funcionários, colegas e suas famílias na Ucrânia, na Rússia e em toda a região.

"Avaliamos nossa abordagem segundo a evolução da situação e decidimos suspender imediatamente novos investimentos e implementações de tecnologia em nossas operações na Rússia. Seguimos monitorando ativamente essa situação dinâmica e realizaremos qualquer atividade existente em total conformidade com leis e sanções internacionais aplicáveis.

"A segurança está no cerne de nossa empresa, e instamos a interrupção do conflito e a restauração da segurança na região."

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, a Schlumberger colabora para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

Contato

Mídia Josh Byerly, Vice-presidente de comunicações corporativas da Schlumberger Limited [email protected]

Investidores Ndubuisi Maduemezia, Vice-presidente de relações com investidores da Schlumberger Limited Joy V. Domingo, Diretor de relações com investidores da Schlumberger Limited Tel.: +1 (713) 375-3535 [email protected]

