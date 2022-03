Comunicado do Business Wire :M1 Group

O M1 Group foi informado de que a Comissão de Investimentos de Mianmar aprovou o pedido do Grupo Telenor para a venda da Telenor Myanmar para a Investcom PTE Ltd., uma afiliada do M1 Group.

O M1 Group trabalhará com o GrupoTelenor e todas as partes interessadas para garantir continuidade, estabilidade e confiabilidade para todos os clientes, funcionários e parceiros de negócios da Telenor Myanmar; e concluirá a transação o mais rápido possível.

Em resposta, Azmi T. Mikati, CEO do M1 Group, disse: "Estamos satisfeitos com o resultado da decisão oficial. O M1 Group está empenhado em apoiar a Investcom PTE na prestação de serviços essenciais de comunicações e no investimento no desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações, mesmo nas circunstâncias mais desafiantes. A Investcom realizará negócios em Mianmar para beneficiar a sua população, que depende dos serviços de comunicação como uma função vital de suas vidas".

Mikati acrescentou: "O M1 Group tem um histórico de décadas na prestação de serviços essenciais para pessoas em economias emergentes no mundo todo. O M1 Group sempre esteve e sempre estará comprometido com a defesa dos direitos humanos, respeitando as leis dos países em que opera, ao mesmo tempo em que defende os regulamentos de proteção ao consumidor, especialmente em termos de segurança de dados, resiliência de dados, privacidade, conectividade, roaming e acesso à internet. O M1 Group não tem medo de estender seu know-how técnico para apoiar o povo de Mianmar, mesmo em meio à incerteza atual. Nosso compromisso é garantir que todas as pessoas tenham acesso a telecomunicações de alta qualidade em que possam confiar".

O M1 Group anunciou pela primeira vez o acordo com o Grupo Telenor para adquirir suas operações em Mianmar em julho de 2021. A decisão de investir em Mianmar foi baseada na premissa fundamental de que todas as pessoas, em todos os países, têm o direito de ter acesso à infraestrutura essencial de telecomunicações. Também reflete o firme compromisso do M1 Group em apoiar o crescimento econômico, mesmo sob as condições mais estressantes, e garantir o desenvolvimento de uma operação de telecomunicações de classe mundial.

Para o mercado de Mianmar, o M1 Group está fazendo uma parceria com o Grupo Shwe Byain Phyu (SBP), por meio da Investcom PTE, que é a nova entidade que assumirá a propriedade.

O M1 Group mantém seu compromisso de desempenhar um papel valioso na vida das pessoas em Mianmar e preservar os valores de cuidado, confiança, solidariedade e tecnologia de ponta, ao mesmo tempo em que busca o avanço e o impacto social, permanecendo próximo ao coração das pessoas.

Mikati concluiu: "Gostaria de agradecer a toda a equipe de gerenciamento e funcionários da Telenor Myanmar por seus grandes esforços para transformar a Telenor Myanmar na líder de mercado que é hoje. O M1 Group pretende desempenhar um papel valioso na vida do povo de Mianmar, fornecendo serviços essenciais de comunicação de maneira intencional, sustentável e socialmente responsável. Valorizamos os relacionamentos estabelecidos com clientes e parceiros de negócios em Mianmar por meio das operações da Telenor e estamos empenhados em criar confiança e buscar impacto social e desenvolvimento de tecnologia para beneficiar a população local".

Sobre o M1 Group

O M1 Group é uma holding de investimentos que possui, administra e supervisiona investimentos e subsidiárias em diversos setores, incluindo telecomunicações, imobiliário, moda e comércio varejista.

Sobre a Investcom PTE Ltd.

Uma joint venture (JV) entre o M1 Group e o Grupo Shwe Byain Phyu (SBP). A nova entidade (primeiro trimestre de 2022) assumiu as operações de telecomunicações da Telenor Myanmar. Seus principais objetivos são garantir continuidade, estabilidade e confiabilidade para todos os clientes, funcionários e parceiros de negócios da Telenor Myanmar.

