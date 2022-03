Comunicado do Business Wire :Ingersoll Rand Inc.

Para apoiar as pessoas afetadas pela crise na Ucrânia, a Ingersoll Rand Inc. (NYSE: IR) fez uma parceria com o Programa Mundial de Alimentos dos EUA (World Food Program USA, WFP USA) para oferecer assistência alimentar na Ucrânia. A Ingersoll Rand, fornecedora global de criação de fluxos de missão crítica e soluções industriais, doou US$ 250.000 para apoiar a distribuição emergencial de alimentos do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (ONU) e comprometeu-se a doar mais US$ 250.000, complementando proporcionalmente as doações de seus funcionários. A empresa também se comprometeu a contribuir com US$ 500.000 adicionais em doações de produtos críticos destinados a ajudar o povo ucraniano com soluções médicas, água, higiene e resposta a desastres.

O Programa Mundial de Alimentos da ONU é a maior organização humanitária do mundo, salvando vidas em emergências e usando a assistência alimentar para construir um caminho para a paz, estabilidade e prosperidade para pessoas que se recuperam de conflitos, desastres e do impacto das mudanças climáticas. A assistência financeira oferecida pela Ingersoll Rand e seus funcionários ajudará o Programa Mundial de Alimentos da ONU a prestar assistência direta às pessoas na Ucrânia e aos refugiados que estão se dirigindo a países vizinhos. Até o momento, a agência mobilizou suprimentos alimentícios para prestar assistência a 3 milhões de pessoas na Ucrânia por um mês.

"Nosso propósito de 'Conte conosco para ajudá-lo a tornar a vida melhor' impulsiona tudo o que fazemos", declarou Vicente Reynal, Presidente do Conselho e CEO da empresa. "Na semana passada, suspendemos todos os novos negócios com clientes russos, exceto produtos de missão crítica para a saúde e o bem-estar. Hoje, nossos 16.000 funcionários em todo o mundo estão se unindo para prestar assistência alimentar para os refugiados do conflito na Ucrânia e para as pessoas que permanecem no país", disse ele. "Estamos orgulhosos de apoiar o povo ucraniano e aplaudir os muitos atos incríveis que nossos funcionários já realizaram, incluindo abrigar refugiados ucranianos e ensinar idiomas para ajudá-los a lidar com as novas circunstâncias. Sabemos que nossas contribuições e os esforços de nossos funcionários ajudarão o povo ucraniano durante esta crise humanitária."

Sobre a Ingersoll Rand Inc.

A Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), orientada por um espírito empreendedor e mentalidade de responsabilidade pelo que faz, dedica-se a ajudar a melhorar a vida de seus funcionários, clientes e comunidades. Os clientes confiam em nós por nossa excelência orientada por tecnologia na criação de fluxo de missão crítica e soluções industriais sob mais de 40 marcas respeitadas, nas quais nossos produtos e serviços se destacam nas condições mais complexas e adversas. Nossos funcionários desenvolvem clientes para toda a vida com seu compromisso diário com a especialização, produtividade e eficiência. Para mais informações, visite www.IRCO.com.

Sobre o Programa Mundial de Alimentos (World Food Program)

O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas é a maior organização humanitária do mundo, salvando vidas em emergências e utilizando a assistência alimentar para construir um caminho para a paz, estabilidade e prosperidade para pessoas que se recuperam de conflitos, desastres e do impacto das mudanças climáticas.

Sobre o Programa Mundial de Alimentos dos EUA

O Programa Mundial de Alimentos dos EUA, uma organização 501(c)(3) com sede em Washington, DC, orgulhosamente apoia a missão do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas na mobilização de formuladores de políticas, empresas e pessoas físicas americanos para promover o movimento global para acabar com a fome. Nossa liderança e nosso apoio ajudam a fortalecer um legado americano duradouro de alimentar famílias necessitadas em todo o mundo.

