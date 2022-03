Benzema não se recupera de lesão e está fora do clássico contra o Barcelona

O atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, não se recuperou de lesão na panturrilha esquerda e está fora do clássico contra o Barcelona deste domingo, pela 29ª rodada Campeonato Espanhol, informou neste sábado o treinador do time merengue, Carlo Ancelloti.

Ancelotti confirmou que, além de Benzema, o lateral-esquerdo Ferland Mendy, também lesionado, não servirão à seleção francesa para disputar os amistosos programados para a próxima semana, contra Costa do Marfim (25 de março em Marselha) e África do Sul (29 de março em Lille).

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, convocou o veterano atacante do Milan Olivier Giroud para substituir Benzema.

Benzema e Mendy se lesionaram na vitória do Real Madrid sobre o Mallorca por 3 a 0, na última segunda-feira, pelo Campeonato Espanhol.

A ausência do atacante francês, que vive grande fase e é o artilheiro da competição com 22 gols, é um duro golpe para Ancelotti.

Por outro lado, a situação do Real Madrid na disputa pelo título da LaLiga é relativamente confortável, já que é líder com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Sevilla, e 15 pontos sobre Barcelona e Atlético de Madrid, terceiro e quarto na tabela.

