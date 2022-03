Bayern goleia Union Berlin e se mantém firme na liderança do Campeonato Alemão

Com dois gols do polonês Robert Lewandowski, o Bayern de Munique bateu o Union Berlin por 4 a 0 neste sábado e se manteve firme na liderança do Campeonato Alemão, com 7 pontos de vantagem para o vice-líder, Borussia Dortmund, que amanhã enfrenta o Colônia.

O time bávaro abriu o placar com o francês Kingsley Coman aos 16 minutos da primeira etapa. Nove minutos depois, seu compatriota Tanguy Nianzou marcou seu primeiro gol com a camisa do Bayern e aumentou para os donos da casa.

O artilheiro Lewandowski fechou o placar anotando mais dois: um de pênalti antes do intervalo e mais um logo aos dois minutos do segundo tempo.

Mais cedo, Freigurg e Hoffenheim, rivais diretos na luta pelo G4 do Campeonato Alemão, tropeçaram e perderam a chance de pressionar o RB Leipzig na rodada para se colocar à frente por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

Provisoriamente, o Freiburg ocupa a quarta posição, com 45 pontos, após empatar em casa em 0 a 0 com o Greuther Furth, lanterna da Bundesliga.

Por sua vez, o Hoffenheim (6º) foi derrotado em casa pelo Hertha Berlin por 3 a 0 e se mantém com 44 pontos.

Estes resultados dão ao RB Leipzig a chance de se isolar na 4ª colocação, caso vença o Eitracht Frankfurt (10º) neste domingo.

Programação e resultados da 27ª rodada do Campeonato Alemão

- Sexta-feira:

Bochum - B. Moenchengladbach (suspenso)

- Sábado:

Greuther Furth - Freiburg 0 - 0

Hertha Berlim - Hoffenheim 3 - 0

Mainz - Arminia Bielefeld 4 - 0

Stuttgart - Augsburg 3 - 2

Bayern de Munique - 1. FC Union Berlin4 - 0

- Domingo:

(11h30) RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

(13h30) Wolfsburg - Bayer Leverkusen

(15h30) Colônia - Borussia Dortmund

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 63 27 20 3 4 81 28 53

2. Borussia Dortmund 56 26 18 2 6 66 37 29

3. Bayer Leverkusen 45 26 13 6 7 64 41 23

4. Freiburg 45 27 12 9 6 43 29 14

5. RB Leipzig 44 26 13 5 8 57 30 27

6. Hoffenheim 44 27 13 5 9 49 40 9

7. Colônia 39 26 10 9 7 37 39 -2

8. 1. FC Union Berlin 38 27 10 8 9 33 38 -5

9. Mainz 37 26 11 4 11 39 30 9

10. Eintracht Frankfurt 37 26 10 7 9 39 38 1

11. Bochum 32 26 9 5 12 28 37 -9

12. Wolfsburg 31 26 9 4 13 29 40 -11

13. B. Moenchengladbach 30 26 8 6 12 36 51 -15

14. Stuttgart 26 27 6 8 13 35 50 -15

15. Augsburg 26 26 6 8 12 29 44 -15

16. Hertha Berlim 26 27 7 5 15 29 60 -31

17. Arminia Bielefeld 25 27 5 10 12 22 38 -16

18. Greuther Furth 15 27 3 6 18 24 70 -46

