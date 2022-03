Barcelona-Eintracht é o destaque das quartas de final da Liga Europa

O Barcelona, grande favorito ao título, vai enfrentar o alemão Eintracht Frankfurt nas quartas de final da Liga Europa, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira em Nyon (Suíça), que também determinou um atraente duelo entre o alemão RB Leipzig e a italiana Atalanta.

Os outros dois jogos das quartas de final do segundo mais importante torneio europeu serão West Ham-Lyon e Sporting Braga-Glasgow Rangers.

As partidas de ida serão disputadas na quinta-feira, 7 de abril, e as de volta uma semana depois, no dia 14 do mesmo mês.

O Barça chegou à Liga Europa 'rebaixado' da Liga dos Campeões, onde em dezembro terminou em terceiro lugar no seu grupo e não conseguiu avançar para as oitavas de final da principal competição de clubes da Uefa.

No 'playoff' de acesso às oitavas de final da Liga Europa, o Barcelona eliminou o italiano Napoli e o turco Galatasaray nas oitavas. Em ambos os casos com vitórias fora nos jogos de volta, depois de ter ficado em empates preocupantes em casa nas partidas de ida.

O próximo compromisso do Barça na Liga Europa será na quinta-feira, 7 de abril, na Alemanha, e a partida de volta está marcada para uma semana depois, no Camp Nou.

"É um time que joga bem, então é preciso ter muito cuidado e ter ideias muito claras sobre como atacar para passar de fase", disse Rafael Yuste, vice-presidente do Barcelona, à plataforma Movistar+ após participar do sorteio.

O Barça é o último time espanhol ainda vivo na Liga Europa, depois que Sevilla e Betis foram eliminados na quinta-feira nas oitavas de final, por West Ham e Eintracht Frankfurt, respectivamente.

Na fase anterior, a Real Sociedad havia sido eliminada pelo RB Leipzig.

Se for às semifinais, o Barcelona enfrentará o vencedor da partida West Ham-Lyon nos dias 28 de abril e 5 de maio.

Do Eintracht foi lançado um desafio ao Barcelona, lembrando que já conseguiu eliminar o Betis, outra das equipes da parte superior da tabela da LaLiga espanhola.

"Digo de uma maneira um pouco direta e provocativa: quem é capaz de eliminar o quinto na LaLiga também é capaz de eliminar o terceiro", disse o técnico do Eintracht, Oliver Glasner.

"A equipe, o clube e a cidade queriam um adversário tão atrativo como o Barcelona. Não temos de nos surpreender com a admiração por eles, queremos chegar às semifinais", afirmou.

O Lyon foi o carrasco do Porto nas oitavas de final e o West Ham eliminou o Sevilla, que é a equipe com mais títulos neste torneio (seis).

Na outra parte do chavemento, o confronto entre Leipzig e Atalanta coloca frente a frente duas equipes emergentes nos últimos anos no cenário europeu.

Menos importante parece ser a luta entre Sporting de Braga e Glasgow Rangers, que teoricamente são os times menos fortes entre os oito das quartas de final.

A final da Liga Europa 2021-2022 está marcada para o dia 18 de maio no estádio Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

Na Liga Conferência Europa (Conference League), a terceira competição mais importante, os duelos sorteados para as quartas de final foram Bodo Glimt-Roma, Feyenoord-Slavia Praga, Olympique de Marselha-PAOK Salônica e Leicester-PSV Eindhoven.

--- Programação das quartas de final da Liga Europa e da Liga Conferência Europa após o sorteio desta sexta-feira em Nyon (Suíça) e chaveamento das semifinais:

-- Liga Europa

. Quartas de final (ida: 7 de abril; volta: 14 de abril):

Sporting Braga (POR) - Glasgow Rangers (SCO)

Eintracht Fráncfort (ALE) - Barcelona (ESP)

RB Leipzig (ALE) - Atalanta (ITA)

West Ham (ING) - Lyon (FRA)

. Semifinais (ida: 28 de abril; volta: 5 de maio):

RB Leipzig ou Atalanta - Sporting Braga ou Glasgow Rangers

West Ham ou Lyon - Eintracht Frankfurt ou Barcelona

. Final (18 de maio) no estádio Sánchez Pizjuán em Sevilha (ESP)

-- Liga Conferência Europa

. Quartas de final (ida: 7 de abril; volta: 14 de abril):

Bodo Glimt (NOR) - AS Roma (ITA)

Feyenoord (HOL) - Slavia Praga (CZE)

Olympique de Marselha (FRA) - PAOK Salônica (GRE)

Leicester (ING) - PSV Eindhoven (HOL)

. Semifinais (ida: 28 de abril; volta: 5 de maio):

Leicester ou PSV Eindhoven - Bodo Glimt ou AS Roma

Feyenoord ou Slavia Praga - Olympique de Marselha ou PAOK Salónica

. Final (25 de maio) na Arena Kombëtare de Tirana

