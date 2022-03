Ataque de tubarão mata turista na ilha de San Andrés

Um turista italiano de 56 anos morreu nesta sexta-feira em um ataque de tubarão na ilha colombiana de San Andrés, Mar do Caribe, segundo autoridades e a imprensa local.

O homem, identificado pela imprensa como Antonio Roseto Degli Abruzzi, nadava perto de um penhasco quando foi mordido pelo animal. Uma fonte da Marinha confirmou a morte à AFP.

O canal Teleislas destacou que o ataque, incomum, ocorreu em uma área conhecida como 'La Piscinita', no sudoeste de San Andrés, fronteira com a Nicarágua. O portal El Isleño divulgou fotos da vítima com a perna direita ferida.

O turista foi atacado pelo tubarão em uma área com poucos banhistas, segundo a imprensa.

