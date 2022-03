Arsenal bate Aston Villa fora de casa e segue firme em luta por vaga na Champions

Graças à vitória por 1 a 0 sobre o Aston Villa fora de casa neste sábado, o Arsenal se consolidou na quarta posição do Campeonato Inglês e segue firme na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

O único gol da partida foi marcado pelo jovem atacante Bukayo Saka, aos 30 minutos do primeiro tempo.

Com 54 pontos, o Arsenal abre 4 de vantagem para o Manchester United, quinto colocado, e 6 sobre o West Ham, sexto na tabela, ambos com um jogo a mais que os 'Gunners'.

Apesar da derrota para o Liverpool na última quarta-feira, o Arsenal vem vivendo um bom momento na temporada.

O Arsenal só foi sofrer sua primeira finalização contra o Aston Villa aos 15 minutos do segundo tempo. Mas além da solidez na defesa, o time também mostrou boas combinações ofensivas, embora tenha faltado um pouco de capricho nas finalizações para sair com uma vantagem maior.

Com nove rodadas a disputar até o fim do campeonato, seis deles contra times da parte de baixo da tabela, os torcedores do Arsenal veem cada vez mais de perto o sonho de voltar à Champions League, torneio do qual os 'Gunners' não participam desde 2017.

As outras três partidas são contra concorrentes diretos pela quarta posição da tabela: Chelsea (3º), no dia 20 de abril; Manchester United (5º), no dia 23 de abril; e West Ham, no dia 1º de maio.

Resultados dos jogos da 30ª rodada do Campeonato Inglês, e tabela de classificação :

- Sexta-feira:

Wolverhampton - Leeds 2 - 3

- Sábado:

Aston Villa - Arsenal 0 - 1

- Domingo:

(14h00) Leicester - Brentford

(16h30) Tottenham - West Ham

- Já jogado:

Norwich City - Chelsea 1 - 3

- Aplazados:

Liverpool - Manchester United

Newcastle - Crystal Palace

Manchester City - Brighton

Burnley - Southampton

Watford - Everton

Clasificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Manchester City 70 29 22 4 3 68 18 50

2. Liverpool 69 29 21 6 2 75 20 55

3. Chelsea 59 28 17 8 3 57 19 38

4. Arsenal 54 28 17 3 8 44 31 13

5. Manchester United 50 29 14 8 7 48 40 8

6. West Ham 48 29 14 6 9 48 36 12

7. Tottenham 48 28 15 3 10 44 35 9

8. Wolverhampton 46 30 14 4 12 31 26 5

9. Aston Villa 36 29 11 3 15 41 40 1

10. Southampton 35 29 8 11 10 36 45 -9

11. Crystal Palace 34 29 7 13 9 39 38 1

12. Leicester 33 26 9 6 11 40 45 -5

13. Brighton 33 29 7 12 10 26 36 -10

14. Newcastle 31 29 7 10 12 32 49 -17

15. Brentford 30 29 8 6 15 32 45 -13

16. Leeds 29 30 7 8 15 34 67 -33

17. Everton 25 27 7 4 16 29 47 -18

18. Watford 22 29 6 4 19 29 55 -26

19. Burnley 21 27 3 12 12 22 38 -16

20. Norwich City 17 29 4 5 20 18 63 -45

