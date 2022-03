Anton Stach é a novidade na lista de convocados da Alemanha para amistosos

Uma lista sem grandes surpresas de 26 jogadores, com uma novidade, o atacante do Mainz Anton Stach: o técnico da seleção alemã Hansi Flick anunciou nesta sexta-feira o grupo de convocados para os amistosos contra Israel (26 de março) e Holanda (29 de março).

Stach, de 23 anos, é campeão da Europa pela seleção sub-21 da Alemanha.

As estrelas do Bayern, o capitão Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané e Jamal Musiala, de 18 anos, estarão presentes, juntamente com os representantes da Premier League Antonio Rüdiger, Kai Havertz e Timo Werner (Chelsea), e também Ilkay Gündogan (Manchester City).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do Paris Saint-Germain, foram convocados Thilo Kherer e Julian Draxler, que volta à seleção alemã.

As ausências mais notáveis são as dos jogadores do Bayern Leon Goretzka, que ainda está se recuperando de uma lesão, e Niklas Süle (lesão muscular).

Chama a atenção que nenhum jogador do Borussia Dortmund, atualmente segundo colocado na Bundesliga, tenha sido convocado. O capitão do Borussia, Marco Reus, está lesionado e o zagueiro Mats Humels não se recuperou a tempo de sua pausa provocada pela covid.

--- Lista de convocados da Alemanha para os próximos amistosos:

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Marc-André Ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Defensores: Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Christian Günter, Nico Schlotterbeck (Freiburg), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Robin Koch (Leeds United), David Raum (Hoffenheim), Antonio Rüdiger (Chelsea), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Meias: Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Thomas Müller, Joshua Kimmich, Jamal Musiala (Bayern de Munique), Ilkay Gündogan (Manchester City), Julian Weigl (Benfica).

Atacantes: Karim Adeyemi (Salzburg), Serge Gnabry, Leroy Sane (Bayern de Munique), Kai Havertz (Chelsea), Lukas Nmecha (Wolfsburg), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Anton Stach (Mainz), Timo Werner (Chelsea).

cpb/add/clv/dam/dr/aam

Tags