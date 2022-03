Americano Fritz vence Kecmanovic e enfrentará Rublev nas semifinais de Indian Wells

O americano Taylor Fritz derrotou o sérvio Miomir Kecmanovic em três sets nesta sexta-feira e completou o quarteto de semifinalistas do Masters 1000 de Indian Wells (Califórnia).

Fritz, número 20 no ranking da ATP, venceu Kecmanovic (61º) por 7-6 (7/5), 3-6 e 6-1 em uma hora e 59 minutos de jogo.

Desta forma Fritz volta pelo segundo ano consecutivo às semifinais em Indian Wells, onde agora enfrentará o russo Andrey Rublev, número 7 do mundo.

Rublev, segundo cabeça de chave depois de Rafael Nadal, se classificou para as semis mais cedo ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov também em dois sets.

O russo, número 7 do ranking da ATP, venceu Dimitrov (35º) por 7-5 e 6-2 em uma hora e 32 minutos de jogo.

"Seria muito especial para mim (conquistar o título), mas é muito cedo para falar sobre isso. Antes eu tenho as semifinais e vamos ver o que acontece, é muito em breve", disse o russo na quadra central, onde uma bandeira da Ucrânia foi hasteada em solidariedade com o país devido à invasão do país por Moscou.

A outra semifinal será um duelo geracional do tênis espanhol entre Nadal, o grande ídolo esportivo de seu país, e a sensação Carlos Alcaraz, de 18 anos.

