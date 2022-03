Wall Street fecha em alta, confiante na economia dos EUA

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (17), mantendo o impulso da quarta-feira, apesar do aumento das taxas básicas de juros pelo Fed (banco central americano), em um mercado confiante na saúde da economia dos Estados Unidos.

O Dow Jones fechou, assim, em alta de 1,23% a 34.480,76 pontos; o tecnológico Nasdaq subiu 1,33% a 13.614,78 unidades, e o S&P 500 registrou alta de 1,23% a 4.411,67 pontos.

O Dow Jones recuperou seu nível de um mês atrás, assim como o S&P 500, antes da invasão russa da Ucrânia.

Inicialmente operando no vermelho por tomadas de benefícios e preocupações sobre as declarações dos Estados Unidos e da Rússia sobre a Ucrânia, os índices se recuperaram progressivamente durante o dia, antes de fechar claramente no azul.

"O Fed se mostrou provavelmente um pouco mais agressivo do que o esperado, mas não o suficiente para desviar os mercados de sua trajetória", explicou Ross Mayfield, analista da Baird.

Além de uma alta de um quarto de ponto percentual em sua taxa básica de juros, a primeira desde 2018, elevando-a a um nível de 0,25%-0,50% ao ano, a maioria dos membros do organismo esperam um total de sete altas de taxas em 2022, o que surpreendeu os economistas.

Enquanto isso, segundo Juan Manuel Herrera, do Scotiabank, as declarações otimistas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a economia americana, "caíram bem para os mercados, em particular nos mercados de ações.

"A economia americana é muito sólida", acrescentou Ross Mayfield.

Inclusive depois desta série de altas, "as taxas de juros reais vão continuar negativas", enfatizou em um tuíte Lloyd Blankfein, que dirigiu o Goldman Sachs de 2006 a 2018 e é seu presidente sênior.

Uma taxa básica de 1,75% a 2%, esperada para o fim de 222, estaria muito abaixo do nível atual da inflação, que beira os 8% ao ano.

A plataforma de jogos on-line Roblox, que perdeu três quartos de sua capitalização em bolsa desde seu nível máximo no fim de novembro, registrou alta de 11,66%, a 46,35 dólares.

WeWork (+12,86%), Peloton (+5,96%) e Netflix (+3,88%) voltaram a registrar altas.

As petroleiras também se beneficiaram do aumento dos preços do petróleo. A Occidental Petroleum (+9,47%) e a Marathon Oil (+6,86%) ficaram na dianteira, acompanhadas da ConocoPhillips (+4,23%).

