Reino Unido revoga licença da emissora russa 'RT' por cobertura de guerra

A Ofcom, agência reguladora de comunicações do Reino Unido, revogou nesta sexta-feira, 18, a licença da emissora russa RT, financiada pelo Estado, em meio à preocupação de que sua cobertura sobre a guerra na Ucrânia foi tendenciosa.

A decisão ocorre no momento em que o regulador conduz 29 investigações sobre a imparcialidade da cobertura da RT da invasão russa da Ucrânia. O volume e a natureza das questões levantadas por esses inquéritos são de "grande preocupação", disse o regulador, principalmente porque a RT foi multada em 200 mil libras por violações anteriores dos padrões de imparcialidade.

O financiamento da RT do estado russo, bem como o fato de que a Rússia invadiu a Ucrânia, também foram motivos que embasaram a decisão, disse a Ofcom.

Como resultado, a instituição decidiu que a empresa controladora da RT, ANO TV Novosti, não é "adequada e apropriada" para manter uma licença de transmissão no Reino Unido. A medida é simbólica, uma vez que a emissora já está fora do ar devido a sanções impostas pela União Europeia. Fonte: Associated Press.

