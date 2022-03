Reino Unido retira licença de difusão da emissora russa RT

A agência britânica reguladora dos meios de comunicação (Ofcom) disse, nesta sexta-feira (18), que retirou a licença de difusão da emissora estatal russa RT.

"A Ofcom revogou hoje a licença de transmissão da RT no Reino Unido, com efeito imediato", declarou o órgão em um comunicado, acrescentando que não considera o canal "adequado" para operar no Reino Unido.

A decisão se segue a um veto similar emitido pela União Europeia (UE) neste mês, no âmbito das sanções impostas pelos países ocidentais contra a Rússia por sua ofensiva na Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A emissora, próxima ao Kremlin, foi bloqueada no Reino Unido nas últimas semanas como resultado da decisão tomada pela UE, porque a transmissão da RT nas plataformas britânicas depende do sinal enviado por satélites administrados geridos por companhias sediadas na Europa.

Até esta sexta, porém, a Ofcom ainda não havia retirado a licença do canal. O órgão disse ter tomado esta decisão no momento em que há 29 investigações abertas sobre a "devida imparcialidade das notícias da RT e (...) a cobertura da invasão da Ucrânia pela Rússia".

No passado, a Ofcom já havia multado RT em 200.000 libras (US$ 263 mil) por descumprir seu dever de imparcialidade.

O veto pode levar a decisões similares do Kremlin contra canais britânicos que operam na Rússia, como BBC e Sky News.

vg/ode/bl/jvb/me/tt

Tags