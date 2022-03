Quartas de final da FA Cup roubam protagonismo da Premier League no fim de semana

O fim de semana do futebol na Inglaterra vai misturar várias partidas da 30ª rodada da Premier League com as quartas de final da FA Cup, na qual seis times de elite ainda seguem na luta.

No campeonato inglês, os dois principais jogos são o confronto entre Aston Villa e Arsenal no sábado e a visita do Tottenham ao West Ham no domingo.

Os 'Gunners' tentarão consolidar seu quarto lugar com 51 pontos, o que lhes dá uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada, enquanto o West Ham (6º), com 48 pontos, mas três jogos a mais que o Arsenal, e o Tottenham, 7º com um jogo a mais, vão tentar não se descolar nessa luta.

Na FA Cup não haverá grandes confrontos, embora haja dois duelos entre as equipes da Premier League: o Crystal Palace recebe o Everton e o Manchester City visita o Southampton no domingo.

Chelsea e Liverpool tiveram mais sorte no sorteio e vão jogar contra times do Championship, a segunda divisão inglesa. Os londrinos devem ficar atentos ao Middlesbrough, que já eliminou Manchester United e Tottenham nas duas fases anteriores e o Liverpool precisa fazer o mesmo em sua visita ao Nottingham Forest, time que despachou Arsenal e Leicester, atual campeão do torneio.

--- Programação da 30ª rodada da Premier League (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(16h30) Bochum - B. Moenchengladbach

- Sábado:

(11h30) Greuther Furth - Freiburg

Hertha Berlim - Hoffenheim

Mainz - Arminia Bielefeld

Stuttgart - Augsburg

(14h30) Bayern de Munique - 1. FC Union Berlin

- Domingo:

(11h30) RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

(13h30) Wolfsburg - Bayer Leverkusen

(15h30) Colônia - Borussia Dortmund

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 60 26 19 3 4 77 28 49

2. Borussia Dortmund 56 26 18 2 6 66 37 29

3. Bayer Leverkusen 45 26 13 6 7 64 41 23

4. RB Leipzig 44 26 13 5 8 57 30 27

5. Freiburg 44 26 12 8 6 43 29 14

6. Hoffenheim 44 26 13 5 8 49 37 12

7. Colônia 39 26 10 9 7 37 39 -2

8. 1. FC Union Berlin 38 26 10 8 8 33 34 -1

9. Eintracht Frankfurt 37 26 10 7 9 39 38 1

10. Mainz 34 25 10 4 11 35 30 5

11. Bochum 32 26 9 5 12 28 37 -9

12. Wolfsburg 31 26 9 4 13 29 40 -11

13. B. Moenchengladbach 30 26 8 6 12 36 51 -15

14. Augsburg 26 25 6 8 11 27 41 -14

15. Arminia Bielefeld 25 26 5 10 11 22 34 -12

16. Stuttgart 23 26 5 8 13 32 48 -16

17. Hertha Berlim 23 26 6 5 15 26 60 -34

18. Greuther Furth 14 26 3 5 18 24 70 -46

-- Programação das quartas de final da Copa da Inglaterra:

- Sábado:

(14h15) Middlesbrough - Chelsea

- Domingo:

(9h30) Crystal Palace - Everton

(12h00) Southampton - Manchester City

(15h00) Nottingham Forest - Liverpool

