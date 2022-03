PIB do Chile avança 11,7% em 2021, maior alta em 30 anos

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 11,7% em 2021, sua maior alta anual em três décadas, alavancada pela abertura gradual da economia na pandemia da covid-19 e pelo aumento da demanda derivada dos benefícios sociais - informou o Banco Central (BC) nesta sexta (18).

"Este crescimento foi reflexo da abertura gradual da economia e de uma maior adaptação das famílias e das empresas ao contexto sanitário e sua evolução durante o ano", explicou o BC em suas "Contas Nacionais".

A estes elementos, completa a instituição, agrega-se "um aumento da demanda doméstica explicado, em parte, pelas medidas econômicas de apoio às famílias e às empresas e aos saques parciais dos fundos de pensões".

"As atividades de maior impacto no crescimento do PIB foram o comércio e os serviços pessoais, setores particularmente favorecidos pela maior abertura da economia e pelo aumento da demanda", acrescentou o BC.

O crescimento de 12% no quarto trimestre do ano passado ajudou a alcançar esse número anual.

Para este ano, o novo governo chileno liderado pelo esquerdista Gabriel Boric anunciou que revisará o crescimento estimado pela administração anterior, de 3,5%.

