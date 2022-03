PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Bombardeio perto do aeroporto de Lviv

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Bombardeio perto do aeroporto ucraniano de Lviv antes de conversa Biden-Xi

As imediações do aeroporto de Lviv, no oeste da Ucrânia, foram atingidas nesta sexta-feira por "mísseis" russos, anunciou o prefeito da cidade, poucas horas antes de uma conversa telefônica prevista entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia guerra, 1010 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

PARIS:

Exército russo em busca de vitórias na Ucrânia

O exército russo encontrou uma resistência inesperada na Ucrânia, que frustrou suas expectativas de conquistar rapidamente grandes áreas de território e atrasou seu avanço, mas continua buscando vitórias que devolvam algum brilho às tropas e permitam que o país tenha uma posição de força em eventuais negociações.

(Rússia conflito diplomacia Ucrânia, 690 palavras, já transmitida)

REDZIKOWO:

Calma e preocupação nas proximidades de um escudo anti-mísseis no Norte da Polônia

Em caso de conflito armado entre a Otan e Rússia, os mísseis russos podem cair, a princípio, no escudo antimísseis americano instalado no norte da Polônia. No local, isso gera apreensão com a guerra na Ucrânia

(Polônia conflito Rússia Ucrânia armamento, 540 palavras, já transmitida)

KIEV:

'A vida é bela', ou tenta ser, em um hospital psiquiátrico em Kiev

Às vezes, quando a guerra sacode as paredes de sua clínica psiquiátrica no noroeste de Kiev, Oksana se esconde para chorar. Depois, essa enfermeira se recompõe, força um sorriso e volta ao seu trabalho: garantir aos internos que "está tudo bem" na Ucrânia.

(Ucrânia conflito Rússia saúde, 620 palavras, já transmitida)

LVIV:

Carteiros de Lviv seguem entregando encomendas apesar da guerra

Nem os bombardeios nem os ataques russos dissuadem os carteiros ucranianos, que na cidade de Lviv prometeram seguir fazendo suas entregas enquanto a guerra os permita.

(Ucrânia conflito Rússia empresas guerra, 400 palavras, já transmitida)

PARIS:

Guerra na Ucrânia, um campo minado para os jornalistas

Cinco jornalistas morreram em menos de três semanas na Ucrânia, um testemunho da violência dos combates e dos ataques indiscriminados contra civis.

(Ucrânia imprensa conflito Rússia, 540 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

Destino de Belarus está ligado ao da Ucrânia, diz opositora Tikhanovskaya

A líder opositora bielorrussa Svetlana Tikhanovskaya afirmou em entrevista à AFP que seu povo apoia a Ucrânia e considerou que o destino de Belarus está ligado ao resultado da guerra.

(Ucrânia conflito Rússia direitos)

MADRI:

Seis mil quilômetros de táxi para levar refugiados ucranianos à Espanha

Depois de chegar a Varsóvia a pé e de carro fugindo da guerra na Ucrânia, Khrystyna Trach, de 22 anos, não conseguiu encontrar uma maneira de chegar à Espanha, onde mora sua irmã.

(Ucrânia Rússia táxis refugiados Espanha, 420 palavras, já transmitida)

SIRET:

O refugiado sírio que quer 'dar esperança' aos ucranianos

Omar Alshakal fugiu de sua Síria natal, devastada pela guerra, e viveu em acampamentos para refugiados antes de fundar sua própria associação na ilha grega de Lesbos. Quando viu o êxodo dos ucranianos, dispôs-se a ajudá-los.

(Ucrânia conflito Rússia refugiados Síria Romênia, 450 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

MIAMI:

Polêmica lei educacional da Flórida vira dor de cabeça para a Disney

Funcionários da Disney nos Estados Unidos decidiram deixar seus locais de trabalho esta semana como protesto durante o intervalo diário. O motivo do descontentamento? A reação da empresa a uma lei que proíbe o ensino de questões de orientação sexual nas escolas da Flórida.

(EUA educação entretenimento, 470 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

ADEN:

Devastados pela guerra, os hospitais do Iêmen sofrem com falta de material

No departamento de oncologia pediátrica de um hospital público de Aden, no sul do Iêmen, a pequena Amina espera em um quarto em ruínas, entre camas velhas que cheiram a urina, neste país devastado pela guerra.

(Iêmen hospitais rebelião saúde, 470 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

China busca proteger a economia e flexibiliza confinamento em Shenzhen

A China decidiu priorizar a economia e a metrópole tecnológica de Shenzhen (sul) suspendeu parcialmente nesta sexta-feira as restrições impostas por um surto de covid, especialmente no porto da cidade, um dos maiores do mundo e vital para o comércio.

(China vírus epidemia saúde, 530 palavras, já transmitida)

CABUL:

Talibãs satisfeitos com prorrogação do mandato da missão da ONU no Afeganistão

O governo talibã se declarou satisfeito com a prorrogação da missão política da ONU no país por um ano, sob novo mandato, e se comprometeu a trabalhar com ela.

(Afeganistão conflito diplomacia ONU política economia, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BUENOS AIRES:

Argentina ratifica novo acordo de US$ 45 bilhões com FMI

O Senado da Argentina aprovou na quinta-feira (17) um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional, de 45 bilhões de dólares, com o qual afastará o fantasma do default e tentará frear a inflação, de mais de 50% ao ano.

(Argentina FMI governo parlamento Acordo, 740 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTE E CIÊNCIA ===

PARIS:

Especialistas do clima analisam soluções após advertir sobre catástrofe

Como frear as mudanças climáticas que estão afetando toda humanidade? Cerca de 200 Estados examinam, a partir da próxima segunda-feira (21), o leque de soluções para reduzir as emissões, em um contexto de guerra na Ucrânia que ilustra a dependência das energias fósseis.

(Clima IPCC ONU economia, 580 palavras, já transmitida)

SYDNEY:

Grande Barreira de Corais sofre novo branqueamento 'generalizado'

A Grande Barreira de Corais sofre um novo episódio de branqueamento "generalizado", devido às altas temperaturas nas águas do nordeste da Austrália que ameaçam este Patrimônio da Humanidade - disseram autoridades nesta sexta-feira (18).

(Austrália clima meio ambiente, 420 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

PARIS:

Chelsea-Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões

O sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões determinou nesta sexta-feira dois confrontos entre clubes da Inglaterra e Espanha: Chelsea (atual campeão do torneio) contra Real Madrid e Manchester City versus Atlético de Madrid.

(Fbl Liga Campeões)

SÃO PAULO:

Íbis, o "pior time" de futebol do mundo, se cansou de perder

O Íbis Sport Club se orgulha da sua alcunha: o "pior time do mundo". Seu mascote se chama "Derrotinha" e seus torcedores 'protestam' quando a equipe vence jogos. Mas depois de décadas de tropeços esportivos, este modesto clube do nordeste agora quer vencer.

(BRA fbl, 710 palavras, já transmitida)

