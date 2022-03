Negociações da Ucrânia com Rússia continuam, mas progresso é lento

Vice-chefe de gabinete da Ucrânia, Ihor Zhovkva disse nesta sexta-feira (18) que as negociações de paz com a Rússia seguem em andamento, mas ressaltou que o progresso não tem sido tão rápido como se esperava. Em comentário à Bloomberg TV, Zhovkva afirmou que o ideal seria que as conversas estivessem ocorrendo num contexto de cessar-fogo, "o que não é o caso no momento".

Tags