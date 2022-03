Jornalista do O POVO registra evacuação de aeroporto no México após alerta sísmico

O Aeroporto Internacional Benito Juárez, na Cidade do México, foi evacuado às pressas por volta das 14 horas desta sexta-feira, 18 (17 horas, horário de Brasília) após um alerta de abalo sísmico. Passageiros que estavam no local foram orientados por policiais a deixar imediatamente o saguão do terminal. Um deles era o jornalista do O POVO, Jocélio Leal, que aguardava voo para retornar ao Brasil. Segundo ele, apesar do susto, não houve pânico e ninguém ficou ferido.



“Na hora que aconteceu esse fato, eu estava pagando a moça que envelopou a minha mala. Ela saiu bem depressa e em seguida um guarda nos abordou e pediu para deixarmos o local. Na hora, a gente não entendeu, mas ele alertou que se tratava de um sismo. Não houve correria, mas houve uma preocupação muito grande”, descreveu o jornalista.

Além de Jocélio, havia muitos brasileiros na fila do check-in da companhia aérea Latam com destino a São Paulo. O planejamento da frequência se manteve, com decolagem realizada às 20 horas, da capital mexicana, e aterrissagem às 23 horas, no Aeroporto de Guarulhos.



De acordo com informações divulgadas pelo Servicio Sismológico Nacional, o alerta sísmico acionado na área que abrange o aeroporto da Cidade do México ocorreu logo após o registro de um tremor de magnitude 4,8, no sul do país. O epicentro foi uma área localizada a menos de 10 km do conhecido balneário de Acapulco.

O alarme também pode ser ouvido em diversas cidades da região metropolitana da capital, causando a evacuação de vários prédios residenciais e comerciais. Não há relatos sobre eventuais danos materiais ou de pessoas atingidas.

Com informações da AFP

