Instituições econômicas internacionais preveem graves consequências da guerra na Ucrânia

Grandes instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) e o Banco Mundial, declararam-se, nesta sexta-feira (18), "horrorizados e profundamente preocupados" com a invasão russa da Ucrânia e alertaram sobre as "amplas consequências econômicas mundiais".

Em um comunicado, estas organizações, incluindo o Banco Europeu de Investimentos (BEI), advertem que, além da "devastadora catástrofe humanitária na Ucrânia, a guerra altera os meios de subsistência na região e além".

Segundo as instituições, isso reduzirá os fornecimentos de energia e alimentos, aumentará os preços e a pobreza e "prejudicará a recuperação pós-pandêmica global".

"A economia mundial se ressentirá de um crescimento mais lento, perturbações nas transações comerciais, e os mais pobres e vulneráveis serão os mais afetados", advertiram os signatários do comunicado.

Os países vizinhos da Ucrânia, sobretudo, sofrerão perturbações no comércio, na cadeia de abastecimento e terão de enfrentar "ondas de refugiados".

Os mercados financeiros também se verão afetados, com uma incerteza que terá impacto no preço dos ativos, endurecerá as condições financeiras e poderá "gerar fluxos de capitais fora dos mercados emergentes".

Os participantes destacam as ações já tomadas: um pacote de ajuda de 2 bilhões de euros (US$ 2,2 bilhões) fornecido pelo BERD, que cobre, principalmente, a segurança energética e nuclear; uma dotação de 668 milhões de euros (US$ 737 milhões), por parte do BEI; US$ 1,4 bilhão em assistência de emergência, anunciado pelo FMI; e US$ 925 milhões, do Banco Mundial.

