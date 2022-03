Comunicado do Business Wire :Zynga

A StarLark, subsidiária da Zynga Inc., anunciou hoje que está comemorando o quarto aniversário de Golf Rival, seu bem-sucedido jogo móvel de golfe com tema de fantasia, com a realização de vários eventos para os jogadores. Para celebrar o incrível crescimento do título, a StarLark está compartilhando importantes marcos conquistados em seus últimos quatro anos e o que espera para o futuro.

4 Year Anniversary (Graphic: Business Wire)

Marcos do aniversário de quatro anos

Golf Rival oferece a entusiastas de golfe móvel do mundo todo competições entre jogadores (player vs. player, PvP) cheias de adrenalina com momentos imperdíveis como tiros de longa distância contra patos e tacadas da sorte. Estes foram os marcos conquistados pelo jogo desde seu lançamento em 2018:

-- Mais de 30 milhões de downloads até hoje. E esse número continua crescendo!

-- 5 milhões de partidas em um só dia. Uma nova marca histórica atingida em 2021.

-- Mais de 250 campos deslumbrantes. Cada campo de golfe apresenta uma paisagem espetacular e divertidas estratégias de tacada em mais de 26 locais temáticos pelo mundo.

-- Mais de 250 bolas especiais. Bolas especiais permitem que os jogadores ajustem suas estratégias a diversas condições de campo.

-- Eventos ao vivo contínuos. O conteúdo sempre atualizado mantém os jogadores engajados. Até hoje, já foram realizados mais de 150 desafios, 125 torneios e 35 temporadas Kingdom.

-- Mais de 17 milhões de holes-in-one. Essas tacadas perfeitas deram milhões de motivos para comemorar.

"Acreditamos que Golf Rival acertou logo na primeira tacada com os jogadores por gerar identificação tanto com fãs do golfe como jogadores casuais com uma experiência de competitiva no esporte e repleta de fantasia", afirmou Henry You, fundador e gerente geral da StarLark. "Agradecemos a nossos jogadores pelo sucesso que atingimos nos últimos quatro anos e esperamos adicionar ainda mais diversão ao jogo com os novos conteúdos dinâmicos que nossa equipe está criando."

Eventos de aniversário no jogo

É realizado um evento de aniversário de Golf Rival por ano na antiga Isle of Goff, uma ilha paradisíaca ficcional no mundo de Golf Rival onde os melhores competidores se reúnem para jogar. No segundo trimestre deste ano, os jogadores vão competir em dois eventos realizados em uma área da ilha antes escondida pela nuvens: o majestoso campo de golfe Cloud Sea com vista panorâmica para o oceano.

-- Sky Walker Challenge. Um desafio PvP de 12 rodadas no campo Cloud Sea realizado em dois fins de semana (25 a 28 de março e 2 a 4 de abril de 2022). Os jogadores que concluírem o desafio vão ser recompensados com baús de prêmio repletos de diversas moedas, joias, cartões de clube, bolas de golfe e tacos lendários.

-- Torneio Cloud Nine. Para jogadores que preferirem um desafio solitário, o Cloud Sea também vai estar aberto para um evento independente de 18 buracos (26 a 28 de março, 28 a 30 de março e 1.º a 4 de abril de 2022). Na competição, os golfistas poderão tentar vencer o campo para bater novos recordes pessoais e ganhar prêmios especiais.

"Eu nunca deixo de me impressionar com a paixão e a dedicação da equipe de Golf Rival a cada dia", declarou Yaron Leyvand, vice-presidente executivo de jogos da Zynga. "Ela engaja continuamente golfistas móveis do mundo inteiro criando as melhores experiências de golfe fantasia que sempre avança em qualidade, surpreende e encanta nossos jogadores com cada lançamento de conteúdo."

Saiba mais sobre esses e outros eventos no jogo na página de Golf Rival no Facebook.

Nota do editor:

Para obter materiais artísticos e de radiodifusão, clique aqui.

