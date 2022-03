Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, o provedor de software de rede que está construindo o futuro das redes com software nativo da nuvem que roda em qualquer nuvem e transforma a maneira como o mundo se conecta, anuncia hoje seu portfólio completo de comunicações empresariais com base em SaaS, incluindo envolvimento do cliente, envio de mensagens de negócios, plataforma de comunicações como serviço (Communications Platform as a Service, CPaaS), comunicações unificadas como serviço (Unified Communications as a Service, UCaaS) e central de contato como serviço (Contact Center as a Service, CCaaS).

A Mavenir aproveita sua experiência global em redes móveis, seus relacionamentos com centenas de CSPs, empresas e parceiros e sua liderança no envio de mensagens móveis para fornecer um portfólio de comunicações empresariais que possibilita experiências de cliente omnicanal a empresas de todos os tamanhos. O portfólio MAVbiz inclui as seguintes soluções:

-0- *T > Mavenir Engage - Solução de envolvimento do cliente como serviço (Customer Engagement as a Service) que combina conectores para envio de mensagens empresariais multicanal (SMS, RCS, Apple Messages for Business, Google Business Messages) com automação empresarial, chatbots, criador de fluxo visual e recursos de gerenciamento de campanha para habilitar recursos de comércio conversacional para empresas de todos os portes. > Mavenir CPaaS - Um conjunto completo de APIs programáveis e aplicativos prontos para uso (Smart 2FA, Number Masking, Call Routing) que permitem que empresas e desenvolvedores integrem recursos de comunicação a processos e aplicativos de negócios. > Mavenir Connect - Solução de comunicação unificada como serviço (UCaaS) que oferece um poderoso conjunto de recursos de voz, vídeo, envio de mensagens e reuniões de alta definição para permitir que os funcionários colaborem com colegas e se conectem com clientes em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo. > Mavenir Care - Solução de central de contato como serviço (CCaaS) com integrações omnicanal, APIs flexíveis e abertas, integrações de processos de negócios (CRMs, plataformas de IA), construtor de URA visual e análises e relatórios robustos. *T

"A Gartner prevê que 80% das organizações de atendimento ao cliente abandonarão os aplicativos móveis em favor do envio de mensagens até 2025i", disse Jorgen Nilsson, presidente do Negócio de Conexão Empresarial da Mavenir. "Como líder no envio de mensagens, com 60% de participação no mercado de SMSii e mais de 3 bilhões de assinantes de mensagens móveis em todo o mundo, a Mavenir está desbloqueando o poder das mensagens comerciais para criar uma experiência superior para o cliente, aproveitando nossa presença na área de envio de mensagens, certificação como um MSP do Apple Messages for Business e outras parcerias importantes do ecossistema."

As soluções de comunicação empresarial da Mavenir são projetadas para atender às necessidades de empresas de todos os portes, desde micro, pequenas e médias empresas até grandes corporações, e são oferecidas no mercado por meio de CSPs, canais ou SIs, que podem aplicar sua própria marca às soluções e alavancar seus serviços profissionais, material de marketing de marca branca, operações de negócios e relacionamentos com o ecossistema de parceiros para lançamento rápido no mercado e crescimento do número de assinantes.

As soluções da Mavenir oferecem interações omnicanal em todos os aspectos das comunicações empresariais e permitem às empresas uma habilitação rápida e acessível de sua presença digital. Ao combinar essas soluções, as empresas podem:

-0- *T > Usar chatbots e automação do Mavenir Engage para descarregar tarefas repetitivas sem deixar de aproveitar a API humano no ciclo (human-in-the-loop, HITL) para transferir conversas com base em troca de mensagens para um representante usando um console de agente Mavenir Care > Usar as APIs do Mavenir CPaaS para enviar chamadas ou conversas de texto de um site ou aplicativo comercial para um funcionário usando um ponto de extremidade Mavenir Connect. > Transferir uma chamada de cliente do console do agente Mavenir Care para outro funcionário usando um terminal Mavenir Connect. > Desviar as chamadas recebidas da central de contato Mavenir Care para um chatbot Mavenir Engage durante o horário de pico ou quando a empresa estiver fechada. *T

A dinâmica do mercado hoje aponta para o envio de mensagens omnicanal em todos os aspectos da comunicação empresarial. Dos consumidores, 79% preferem chats ao vivo porque oferecem respostas instantâneasiii e 53% das empresas observaram aumento da carga de trabalho devido à pandemiaiv. O envio de mensagens aumenta a produtividade na medida em que permite que os funcionários lidem com várias comunicações simultaneamente.

A Mavenir apresentará seu portfólio de comunicações empresariais na Enterprise Connect 2022. Estande n.º 1500, de 21 a 24 de março, em Orlando, Flórida.

A Mavenir está construindo o futuro de redes e é pioneira em tecnologia avançada, focando na visão de uma rede única automatizada, baseada em software que roda em qualquer nuvem. Como a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas em nuvem, a Mavenir concentra-se em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação de rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem mais de 50% dos assinantes do mundo. www.mavenir.com

