Comunicado do Business Wire :InvestaX

A InvestaX, uma plataforma com liderança em títulos digitais licenciada pela Autoridade Monetária de Singapura (MAS), anunciou hoje que novos investidores estratégicos, incluindo a Coinbase Ventures, Gate Ventures, Token Bay Capital, Sustainability Exchange Group (SEG), Global Blockchain Ventures, Startup-O, JST Capital, Baksh Capital, Thakral Corporation Ltd, Woodside Holdings Investment Management e Balaji Srinivasan, se uniram à sua rodada de Série A.

InvestaX Digital Securities Platform (Graphic: Business Wire)

A importante expansão dos mercados públicos pode estar ligada à introdução de novas tecnologias, mas até agora não vemos a mesma inovação nos mercados privados. Os investimentos do mercado privado podem ser completamente interrompidos pela implementação de tecnologias blockchain e sua interação com os ativos digitais.

De acordo com a Preqin, uma provedora de dados do setor, os investimentos alternativos sob gestão (AUM) em todas as classes de ativos para o período encerrado em 2021 foram de US$ 13,3 trilhões. Espera-se que o crescimento do AUM atinja US$ 23 trilhões até 2026.

O CEO e cofundador, Julian Kwan, afirmou: "Estamos empolgados em ter uma base de LP estratégica diversificada participando da nossa última rodada de financiamento, o que também prova que os títulos digitais/tokens de segurança estão penetrando em ambos os lados dos mercados de criptomoedas e capitais. Este é um testemunho da equipe e de nossa estratégia, e sinaliza a convergência de ativos digitais, títulos digitais e tokens de segurança, bem como novos ativos de token, incluindo os NFTs. A InvestaX possui uma arquitetura aberta e acredita no poder de um mundo descentralizado de ativos. Esta última rodada de financiamento demonstra ainda mais nosso compromisso com isso e em colaborar com as empresas líderes em diferentes segmentos da indústria".

A InvestaX cria uma infraestrutura-chave conectando as Finanças Centralizadas (CeFi) e as Finanças Descentralizadas (DeFi) para que você possa comprar, vender, negociar, pedir emprestado ou emprestar seus ativos de mercado privado, de forma instantânea, 24 horas por dia, os sete dias da semana, no mundo todo.

A InvestaX em 120 segundos

Sobre a InvestaX

Fundada em 2015, a InvestaX é uma plataforma de títulos digitais licenciada pela MAS que oferece soluções de ponta a ponta para emissão, negociação e custódia de títulos digitais para ativos do mercado privado. A InvestaX usa tecnologias blockchain para desenvolver veículos de investimento líderes em tecnologia, reduzindo custos, eliminando complicações, aumentando a transparência e oferecendo negociações de mercado secundário em mercados de capitais privados.

A InvestaX também realiza o único curso de credenciamento do IBF emBlockchain e Mercado de Capitais.,

Contato

Em caso de dúvidas, entre em contato com Herbert Si ems[email protected]

