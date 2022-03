Comediante Pete Davidson não viajará ao espaço

Mudança de planos: o ator e comediante americano Pete Davidson não viajará mais ao espaço na próxima semana.

O humorista de 28 anos do programa Saturday Night Live, que está nas manchetes desde que assumiu um relacionamento com Kim Kardashian, "não pode mais se unir à tripulação do NS-20 nesta missão", afirmou a empresa Blue Origin em um comunicado.

A empresa aeroespacial de propriedade do magnata da Amazon Jeff Bezos não detalhou as razões para a retirada de Davidson da viagem, que estava planejada para 23 de março - 11 minutos a bordo de um foguete suborbital New Shepard que decolará do deserto do oeste do Texas, deve seguir um pouco além da atmosfera e retornar à Terra.

A missão foi adiada em seis dias, para 29 de março, e a Blue Origin deve anunciar o sexto membro da tripulação em breve.

Os outros cinco a bordo serão clientes que pagaram pela viagem, principalmente pessoas do mundo dos negócios.

Se o quarto voo tripulado da empresa seguir a tendência dos lançamentos anteriores, o substituto de Davidson também será uma celebridade.

