Canadá oferece até três anos de residência para ucranianos

O governo do Canadá anunciou nesta quinta-feira (17) um novo programa de imigração que inclui conceder aos ucranianos que fogem da invasão russa uma autorização de residência temporária no país por até três anos.

O Canadá, que tem uma grande diáspora ucraniana, principalmente no centro e oeste do país, informou em comunicado que "os ucranianos e seus familiares imediatos de qualquer nacionalidade poderão permanecer no Canadá por até três anos como residentes temporários."

Os candidatos poderão se inscrever online.

Os refugiados ucranianos podem solicitar simultaneamente uma autorização de trabalho e de estudo.

Os ucranianos e suas famílias já estabelecidos em solo canadense também poderão "prolongar seu status de visitante ou permissão de trabalho por 3 anos, solicitar uma nova permissão de trabalho ou estudo ou estender sua permissão atual".

De acordo com uma contagem das Nações Unidas publicada nesta quinta-feira, mais de três milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde 24 de fevereiro, dia em que a invasão russa começou, das quais mais da metade se refugiou na Polônia.

